新冠全國激增180例本土 南投縣加強公園、市場防疫宣導

國內疫情急遽升溫，一天暴增180件本土病例，雙北市今天將升級三級防疫警戒，南投縣警局長呂新財指示各分局落實執行相關防疫措施，嚴守社區防線，提醒員警做好自主健康管理，同時也在市場公園和風景區宣導防疫，提醒遊客保持社交距離、戴口罩，保護自己和他人安全。

中興警分局今天也結合衛政單位，在中興新村第一、三市場、消費合作社及兒童公園，實施戶外防疫宣導，向攤商及民眾宣導正確佩戴口罩、勤洗手及室內保持1.5公尺、室外保持1公尺以上安全「社交距離」之防疫措施，加強民眾防疫觀念，減少群聚感染風險。

分局長黃念生說，依照中央流行疫情指揮中心實施相關限制措施，民眾應避免出入人多擁擠場所、高感染傳播風險場域，民眾進出須依規定全程佩戴口罩、量體溫及落實實名制規定。所有集會活動也需落實確保民眾維持社交距離及全程佩戴口罩、使用隔板，並落實「實名制」、體溫量測、消毒、人流管制、總量管制、動線規劃等措施，否則應暫緩辦理。