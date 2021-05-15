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新冠全國激增180例本土 南投縣加強公園、市場防疫宣導

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
國內暴增180件本土病例，南投警方今天動員到市場、公園和風景區，提醒遊客戴口罩、量體溫，業者也需落實實聯制，減少群聚感染風險。圖／中興警分局提供
國內暴增180件本土病例，南投警方今天動員到市場、公園和風景區，提醒遊客戴口罩、量體溫，業者也需落實實聯制，減少群聚感染風險。圖／中興警分局提供

國內疫情急遽升溫，一天暴增180件本土病例，雙北市今天將升級三級防疫警戒，南投縣警局長呂新財指示各分局落實執行相關防疫措施，嚴守社區防線，提醒員警做好自主健康管理，同時也在市場公園和風景區宣導防疫，提醒遊客保持社交距離、戴口罩，保護自己和他人安全。

中興警分局今天也結合衛政單位，在中興新村第一、三市場、消費合作社及兒童公園，實施戶外防疫宣導，向攤商及民眾宣導正確佩戴口罩、勤洗手及室內保持1.5公尺、室外保持1公尺以上安全「社交距離」之防疫措施，加強民眾防疫觀念，減少群聚感染風險。

分局長黃念生說，依照中央流行疫情指揮中心實施相關限制措施，民眾應避免出入人多擁擠場所、高感染傳播風險場域，民眾進出須依規定全程佩戴口罩、量體溫及落實實名制規定。所有集會活動也需落實確保民眾維持社交距離及全程佩戴口罩、使用隔板，並落實「實名制」、體溫量測、消毒、人流管制、總量管制、動線規劃等措施，否則應暫緩辦理。

黃念生說，只有超前部署，才能應付疫情和治安嚴峻考驗，要求各主管，務必要將員警身體健康和值勤安全列為首要重點，並兼顧民眾安全、健康，做好各項防疫和治安工作。

國內暴增180件本土病例，南投警方今天動員到市場、公園和風景區，提醒遊客戴口罩、量體溫，業者也需落實實聯制，減少群聚感染風險。圖／中興警分局提供
國內暴增180件本土病例，南投警方今天動員到市場、公園和風景區，提醒遊客戴口罩、量體溫，業者也需落實實聯制，減少群聚感染風險。圖／中興警分局提供
國內暴增180件本土病例，南投警方今天動員到市場、公園和風景區，提醒遊客戴口罩、量體溫，業者也需落實實聯制，減少群聚感染風險。圖／中興警分局提供
國內暴增180件本土病例，南投警方今天動員到市場、公園和風景區，提醒遊客戴口罩、量體溫，業者也需落實實聯制，減少群聚感染風險。圖／中興警分局提供

社交距離 口罩 疫情

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