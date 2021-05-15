滿滿都是人！ 新北三級警戒 板橋賣場擠滿搶買民眾

行政院今上午臨時宣布舉行記者會，行政院長蘇貞昌表示，昨日一天確診案例達180人，雙北防疫即起升第三級。消息宣布後，各賣場湧進搶買的民眾，幾乎把所有的走到塞滿，就連結帳區都大排長龍，完全無法保持社交距離。

指揮中心指揮官陳時中今天宣布，全國休閒娛樂場所如電影院、體育館、圖書館等即起關閉，宗教禁止進香團與遶境活動、校園停止開放。

位於板橋的全聯福利中心塞滿人潮，所有走道都擠滿人潮，前往搶購的黃姓民眾指出，本來想到全聯購買麵條、衛生紙等食品與民生用品，但擠滿搶買的人，決定放棄改前往傳統市場購買。

除了賣場外，藥局也開始出現排隊人潮，陳姓民眾指出，趕緊前來買酒精、口罩等防疫用品，避免又出現缺貨狀況。