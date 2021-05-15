聽新聞
test
0:00 / 0:00
滿滿都是人！ 新北三級警戒 板橋賣場擠滿搶買民眾
行政院今上午臨時宣布舉行記者會，行政院長蘇貞昌表示，昨日一天確診案例達180人，雙北防疫即起升第三級。消息宣布後，各賣場湧進搶買的民眾，幾乎把所有的走到塞滿，就連結帳區都大排長龍，完全無法保持社交距離。
指揮中心指揮官陳時中今天宣布，全國休閒娛樂場所如電影院、體育館、圖書館等即起關閉，宗教禁止進香團與遶境活動、校園停止開放。
位於板橋的全聯福利中心塞滿人潮，所有走道都擠滿人潮，前往搶購的黃姓民眾指出，本來想到全聯購買麵條、衛生紙等食品與民生用品，但擠滿搶買的人，決定放棄改前往傳統市場購買。
除了賣場外，藥局也開始出現排隊人潮，陳姓民眾指出，趕緊前來買酒精、口罩等防疫用品，避免又出現缺貨狀況。
記者直擊汐止全聯，同樣滿滿人潮。楊姓婦人說，沒想到記者會同步進行，就已經滿滿的人，「就算颱風來台灣，搶購的人潮都沒這麼多」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言