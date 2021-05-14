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府中商圈店家、人潮減少 議員：市府應重新打響名號

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
府中商店目前空店潮約30%，店家越來越少，新北市議員戴瑋姍認為，市府應該要重新打響府中商圈的名號。經發局表示，因受到疫情影響，會先協助商圈防疫，待疫情趨緩後，各局處將持續在商圈舉辦活動。 記者江婉儀／攝影
府中商店目前空店潮約30%，店家越來越少，新北市議員戴瑋姍認為，市府應該要重新打響府中商圈的名號。經發局表示，因受到疫情影響，會先協助商圈防疫，待疫情趨緩後，各局處將持續在商圈舉辦活動。 記者江婉儀／攝影

新北市長侯友宜去年宣示，要把府中商圈打造成新北西門町，新北市議員戴瑋姍認為，市府應該要重新打響府中商圈的名號，府中商店目前空店潮約30%，店家越來越少，經發局表示，因受到疫情影響，會先協助商圈防疫，待疫情趨緩後，各局處將持續在商圈舉辦活動，今年也提供補助計畫供商圈協會自主提案，透過各式活動吸引人潮，藉此活絡府中商圈與帶動當季經濟發展。

府中商圈過去因靠近板橋舊火車站，交通便利，後來火車站搬遷，商圈重新整合後，打造成新板特區都會複合商圈，但府中商圈租金貴，月租至少10、20萬起跳，商家租不起，加上受到疫情影響，人潮進不來，原本的店家受到影響，業績下降甚至結束營業。

戴瑋姍表示，她仍不清楚市府對於府中的定位是什麼，包含想要販售的商品、鎖定的客群，經發局表示，府中商圈內彙集各式美食、流行服飾，同時存在文化古蹟等，以親子與青年為定位發展，未來透過工務局整體硬體環境改善，期建置安全舒適空間供民眾遊逛。

新北市板橋區商圈景觀發展協會理事長劉朝翔表示，從去年到現在受到疫情影響，人潮確實越來越少，以近2個月統計，店家業績下降至少一成。府中地區除了台鐵的非常熱區外，僅剩下警察局跟區公所後面的地，很少空間能辦活動，市府要做徒步區是好想法，但希望在初期好好規劃，避免日後執行出現困難。

上班族戴小姐表示，府中沒幾家店可以逛，範圍較小，除非特定跟朋友約，不然也不會特地來府中；民眾莊小姐表示，如果要去府中商圈逛街，寧可直接到大遠百附近，販售的東西比較多，食物也比較豐富，府中商圈的被取代性太高了。

工務局表示，已提出「雙軸三廣場」的改造計畫，除了針對地方需求，將星巴克附近改造成徒步街，增加空間可讓市集或是民間團體舉辦活動外，重慶路到縣民大道、中山路段，不論市府或是民間團體都會舉辦活動申請封街，目前已規劃將增加人行空間，維持原有車道，預計下半年動工，最快今年底完工，因有申請中央經費，通過審核後即可動工。

疫情 火車站

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