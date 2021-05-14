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國中會考明登場 侯友宜視察考場學校責成加強防疫

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今到板橋高中視察考場防疫措施。圖／新北市教育局提供
新北市長侯友宜今到板橋高中視察考場防疫措施。圖／新北市教育局提供

國中教育會考明、後兩天登場，新北考區設有29考場880間試場，3萬914人應考。新北市長侯友宜今到板橋高中視察考場防疫措施，侯友宜表示，他要求考區試務會及環保局考前、考後全面加強考場消毒及大清消，尤其針對有疑似個案所屬學校所在考場加強量測體溫及消毒頻率，務必加強各項防疫作為。

教育局長張明文表示，新北市日前已要求29所考場學校於5月5日前完成防疫模擬演練，並要求各考場考試當日落實管制考場進出動線、全面佩戴口罩、確實量測體溫、除特殊申請不開放家長陪考、每間考場學校設置4間第二類備用試場、提供午餐隔板、禁止於考場門口發傳單等措施。

因應疫情升溫，教育局宣布增強6項防疫作為，一、考前增加考場防疫物資數量；二、考前與考後進行考場全面消毒；三、除特殊申請外，不開放家長陪看考場；四、加派考場服務隊人員(每2試場增設1.5名) ，增加巡區頻率及防疫協助；五、增加洗手台及廁所消毒頻率；六、加強試場換氣與對流通風等。

侯友宜表示，新北考區為全國第二大考區，考生達3萬多人，已要求環保局務必於考前、考後進行考場學校外圍大清消；請新北考區試務會考前、第一天考完及考後進行3次以上考場全面消毒；另有疑似個案學校所屬學生所在考場，加強2次量測體溫與2次教室消毒，上午及下午第一節考試前量體溫，考試後消毒，務必全面加強防疫作業。

教育局提醒，考生注意事項與試場規則說明」已公布於新北考區試務會 (http://www.tssh.ntpc.edu.tw/110CAP)等網站，請各位考生務必配合各項防疫措施，包含攜帶准考證、全程配戴口罩、除事先特殊申請之家長不得陪考等，祝福應試學子都能有最好的表現。

侯友宜 教育局 國中教育會考

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