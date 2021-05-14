北市13660元補助2023年退場 教育局：力推私幼準公共化

台北市長柯文哲2018年推補助幼童就讀私立幼兒園的政策，每人每學期補助1萬3660元，議員游淑慧發現，該政策將於2023年取消，正好是柯卸任的第一年，批柯市府根本不在乎私幼補助。北市教育局長曾燦金回應，這是配合中央政策提報退場機制；游則轟別都推給中央。

北市議會下午進行教育部門質詢，游淑慧表示，首長和政治人物的誠信相當重要，但她發現柯文哲2018年推出1萬3660元的私幼補助，於近期的市長室會議討論說要在2023年退場。曾燦金也當場證實確有此事。

游淑慧說，私幼補助是柯文哲爭取連任時推出的政見之一，但不會說他在政策買票，因為游自己也贊成，當時市府還以「我們的孩子我們一起養」做為宣傳，如今打算取消，反問「是因為他要卸任嗎？」，酸柯文哲要卸任是不是會說「你們的孩子你們自己養」。

曾燦金回應，這是預定期程，因為中央推出育兒津貼，教育部要求該政策必須退場，希望補助可以全國一致。

游淑慧認為，教育局可以回應中央，全國的物價、房價、私幼學費都沒有一致，且北市物價比其他縣市還來的高，父母育兒成本高，私立幼兒園的學費城鄉差距大，為什麼要同意中央說法。游淑慧說，如果不是他看見市長室的討論資料，全北市的父母親就不會知道柯市府預謀收掉私幼補助政策。

根據教育局提供數據，107學年度領補助的幼童有1萬5308人、108學年度有1萬5097人、109學年度第1學期有1萬4223人，美學年補助金額約4億1千萬元。

教育局強調，2019年教育部就規定地方政府不能再補助私幼，否則私幼準公共化政策會難以推動，北市府也提出公共化達7成時就退場，去年達到58%，今年目標64%，預計2022年就能達標，學費也會落在每學期4500元，比私幼補助後便宜許多。