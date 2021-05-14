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防疫總動員 瑞芳區各旅遊景點大清消

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
瑞芳區透過這一兩天日夜的徹底清潔，以及活動的延期停辦，保障各里里民的健康安全。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區透過這一兩天日夜的徹底清潔，以及活動的延期停辦，保障各里里民的健康安全。 圖／觀天下有線電視提供

新北市於今(14)日進行全區24小時大清消，擁有多處旅遊景點的瑞芳區也積極配合市府政策，瑞芳區長施玉祥與瑞芳分局八點便來到四腳亭吉安宮指揮消毒作業，希望透過這一兩天日夜的徹底清潔，以及活動的延期停辦，保障各里里民的健康安全。

瑞芳區清潔隊長吳河勇表示，今天清潔隊分為兩路線，一是從四腳亭，沿大寮、傑魚坑、三爪子坑，至市區消毒，另一路線，從三貂嶺出發，包括侯硐、濱海地區，最後消毒至水金九地區，從馬路巷弄的消毒水噴灑，然後至山城上徒步進行清潔防疫，希望能保障居民及遊客，有個安全舒適的環境。

瑞芳區長施玉祥，瑞芳區清潔隊每個月都有既定的消毒措施，因為疫情升級，今天沿著既有路線，為環境衛生把關，而區公所也派人將各活動中心進行消毒，並確實封起禁止舉辦活動，希望民眾也能減少外出，年輕能多提醒老人家防疫的重要，大家一同戴上口罩來面對疫情的各項變化。

瑞芳 疫情

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