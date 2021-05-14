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疫情嚴峻升溫 淡水區長率隊全區大消毒

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水區長巫宗仁率領清潔隊，還有警分局等各單位，全區進行大消毒行動。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區長巫宗仁率領清潔隊，還有警分局等各單位，全區進行大消毒行動。 圖／紅樹林有線電視提供

國內北部疫情出現多處本土感染案例，目前中央疫情指揮中心將防疫等級升到二級，為了降低新冠肺炎疫情傳播風險，今(14)日上午淡水區長巫宗仁率領清潔隊，還有警分局等各單位，在淡水全區進行大消毒行動，希望透過消毒避免淡水成為防疫破口，也讓民眾更加安心。

今天消毒來到淡水老街，過去人來人往的老街商圈，現在變的相當冷清，淡水區長 巫宗仁表示，這次因應全新北市大清消行動，淡水區的部份，包括了行政大樓，所有的公有市場停車場、公園、廟宇，百貨周邊、夜市以及老街商圈，都使用消毒水進行大消毒行動，而這些地方要在24個小時內進行消毒作業，另外里長也全力動員環保志工等進行里內的細部消毒行動。

淡水區長 巫宗仁表示，這次消毒親自來視察，動員許多人力來執行，也呼籲大家面對新一波的疫情，全國防疫等級已提升為二級警戒，防疫期間，民眾應儘量避免前往人潮聚集地區或場所，以降低感染風險，並落實防疫新生活勤洗手、咳嗽掩口鼻、保持社交距、戴口罩及落實實名(聯)制，以維護自身及大眾安全。

淡水 疫情 老街

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