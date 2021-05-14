全民防疫 汐止江北里每戶發一千CC漂白水

這波疫情本土案例爆增，除了新北市動員全市大消毒，汐止區江北里辦公處也買了600公升的漂白水，發送給每一戶里民，今(14)日只要帶著空瓶子到活動中心，每一戶就發送一千CC，讓家家戶戶消毒，全民防疫。

江北里長謝祚敏指出，昨天接到市府要全面消毒的指示，準備好漂白水後，也趕緊通知里民，每一戶可以領取1000c.c的漂白水，今天很感謝志工、義工來這裡幫忙，總共準備了20公升裝的30幾桶漂白水要發放，趕快發給大家，共同消毒防疫，另外，在綠美化的地方，也有請人噴灑消毒水，明天也會再發動里民環境大掃除。

汐止區長陳健民表示，今天在江北市民活動中心外頭，里長配合防疫準備了漂白水送給里民，也希望里民帶回家之後，好好的針對居家環境進行消毒。

市議員張錦豪說，防疫全民動起來，新北市長帶頭全市都要進行大消毒，可以看到每個里都已經動起來，像是江北里，謝里長很用心的準備了漂白水，讓里民們都可以帶回家針對家裡頭做消毒工作。

統一發放的這一天，議員張錦豪、市議員白珮茹服務處還有汐止區長也來關心，並且協助將漂白水裝到民眾帶來的空瓶裡頭，方便民眾索取帶回家，這次每一戶可以領到1000CC，因為疫情嚴竣，索取相當踴躍，里民說可以帶回去稀釋後擦拭傢俱、地板，尤其現在疫情這麼嚴重，很感謝里長提供漂白水。