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疫情持續升溫 汐止50里動員志工大消毒

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區動員了鄰里志工、巡守隊及義警加入一起防疫，全面消毒杜絕疫情再擴散。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區動員了鄰里志工、巡守隊及義警加入一起防疫，全面消毒杜絕疫情再擴散。 圖／觀天下有線電視提供

疫情持續升溫，確診個案足跡遍佈新北，配合市府全市大消毒，汐止區今(14)日上午十點也動員了鄰里志工、巡守隊及義警加入一起防疫，包括公園、公車亭、公共電話還有大門門把，只要是手會摸到地方，通通都要噴酒精，全面消毒杜絕疫情再擴散。

汐止區長陳健民表示，現在新冠肺炎疫情非常嚴竣，市長侯友宜在昨天有宣佈從今天開始5月14日到5月15日要進行24小時的噴消，也發動了里長、守望相助隊、環保志工、義警、還有鄰長們，大家一起利用這24小時，當作是一個起頭進行全面消毒，公共區域今天會進行全面消毒之外，也希望大家在居家環境、自己家裡面也要做好消毒跟打掃的工作，也建議大家隨身攜帶酒精瓶，在外面接觸到公共區域、公共設施的時候，有碰到的時候自己先做消毒，確保大家的安全。

汐止區長陳健民手拿酒精噴瓶帶著大家到各個角落進行環境消毒工作，崗哨旁的公園，包括入口處的打卡點、還有體健設施，只要手摸的到的地方，通通都要噴酒精加強消毒，路過店家店家、社區、便利商店，也進去一一宣導，而志工們也分工合作，先擦次氯酸水，接著噴酒精，公共電話、公車候車亭、住家門把都不放過，鄰里零死角，杜絕病毒加強防疫。

厚德里長陳有諒說，配合新北市長全市29區同步大消毒，今天也出動巡守隊、環保志工、鄰長共50人，再加上警分局義警民防總共大概70幾個人宣導做好這次的防疫工作，因為，這次防疫特別重要，一定要把防疫做好，也請鄰長回去各社區宣導，做好全民防疫。

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