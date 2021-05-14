本土病例暴增 北市動物園明起休園至6月8日

台灣本土病例今天一次爆發29例，疫情相當嚴峻。台北市政府宣布公有場所、八大類行業同步，台北市立動物園緊接者宣布配合市府政策，明起休園至6月8日，公務門將進行人車管制，避免人員接觸。

台北市立動物園發言人曹先紹表示，若是疫情升級到第三級警戒，動物園將不對外開放，目前已經有規劃分區上班的機制讓同仁分流分區，但因為有不同屬性，有些業務可能是分區塊，有些是分組上班。

曹先紹說， 動物園已經規劃保育員跨區進行培訓，避免有同仁確診，同區可能會有好幾10個人必須隔離，容易出現人力短缺問題，這時只要透過培訓同仁遞補，就能協助照護不同區的動物。

曹先紹指出，送食物的廠商、工作人員還是能進出，即使進入第三級警戒，園方也會確保動物們維持基本的生活，像是平時需要餵食5次的動物，可能在人力同步調整的情況下，改成餵食3次，基本的生活福祉都會顧到。