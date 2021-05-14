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防疫強化 金山關公共浴室停共餐大清消

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山區公所配合防疫政策，宣布關閉5座溫泉公共浴室、運動休閒廣場、圖書館以及9間市民活動中心。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區公所配合防疫政策，宣布關閉5座溫泉公共浴室、運動休閒廣場、圖書館以及9間市民活動中心。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市因應疫情發布強化二級警戒，金山區公所配合防疫政策，宣布關閉5座溫泉公共浴室、運動休閒廣場、圖書館以及9間市民活動中心，而原定520舉辦「我金山我驕傲」第一屆健走路跑活動，延後至7月17日辦理，另外針對多人的公共區域也會加強清消密度及次數，藉以防堵新冠病毒傳播風險。

金山區長廖武輝表示，為了配合防疫，進一步宣布關閉金山運動休閒廣場、圖書館以及市民活動中心及5所中小學全部不對外開放，還有15個銀髮俱樂部、12個社區照顧關懷據點及16個老人共餐據點活動皆停辦至6月8日，全區一起共體時艱拼防疫，一起平安度過這波疫情。

另外新北市全市總動員大清消，金山區公所配合市府清消政策，預計於14日上午10點到15日上午10點，24小時內完成區內清消工作，而清消工作將動員金山區清潔隊、各里里鄰長、環保志義工、巡守隊人員及公所員工，於區內公有建物、市民活動中心週邊及里內宮廟週邊消毒，更特別加強人多密集的金山老街、即將進行國中會考的校園、市場、商圈及夜市，增加清消密度及次數，防堵新冠病毒傳播風險。

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