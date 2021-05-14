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2歲以上未滿3歲童照顧陷斷層 議員北市批照護能量不足
依「兒童及少年福利機構設置標準」規定，托嬰中心不得收托滿3歲的幼童。議員戴錫欽接獲家長陳情，稱孩子剛滿3歲就被要求離開，北市府要家長自行找保母或送往2歲專班，但北市保母或2歲專班都嚴重不足，幼童照顧機構的「銜接」出現問題。教育局承諾，會尋找適當空間，持續加開2歲專班。
戴錫欽指出，公立幼兒園為9月開學，因此「2歲以上未滿3歲」的幼童無法到托嬰中心，就會出現空窗期，逼得家長只能放棄工作照顧小孩。
根據資料顯示，光是今年4月，2歲以上、未滿3歲的幼童就有2171名，接進每月平均值。戴錫欽說，目前公立幼兒園2歲專班已經備取到4187名，社區保母平台提供的保母數僅4082名，僧多粥少，照顧能量與配套方案嚴重不足，影響年輕父母生育的意願。
戴錫欽表示，1歲到3歲是幼童「依附感」主要養成期，有固定的照顧者能形成安全感，假設不斷轉換「照顧者」，對3歲以下的幼童影響很大，且現今社會多屬雙薪家庭，家長根本無能力辭去工作專心帶小孩，僅剩下托嬰中心、幼兒園和社區保母3個管道，卻又供不應求。
教育局長曾燦金承諾，將與同仁研究如何解決相關問題；台北市教育局副局長陳素慧指出，教育局近期也會持續加開2歲專班，盤點空間規畫2歲專班。
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