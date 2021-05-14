快訊

父親去萬華買竹筍後發現確診！北院法官開庭中忽「退庭」

圖解／單日本土暴增29例 看萬華等「四大群」感染關係圖

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2歲以上未滿3歲童照顧陷斷層 議員北市批照護能量不足

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
戴錫欽表示，有家長陳情說2歲以上、未滿3歲的幼童照護人員根本不夠，只能放工作在家帶孩子。圖／北市議員戴錫欽辦公室提供
戴錫欽表示，有家長陳情說2歲以上、未滿3歲的幼童照護人員根本不夠，只能放工作在家帶孩子。圖／北市議員戴錫欽辦公室提供

依「兒童及少年福利機構設置標準」規定，托嬰中心不得收托滿3歲的幼童。議員戴錫欽接獲家長陳情，稱孩子剛滿3歲就被要求離開，北市府要家長自行找保母或送往2歲專班，但北市保母或2歲專班都嚴重不足，幼童照顧機構的「銜接」出現問題。教育局承諾，會尋找適當空間，持續加開2歲專班。

戴錫欽指出，公立幼兒園為9月開學，因此「2歲以上未滿3歲」的幼童無法到托嬰中心，就會出現空窗期，逼得家長只能放棄工作照顧小孩。

根據資料顯示，光是今年4月，2歲以上、未滿3歲的幼童就有2171名，接進每月平均值。戴錫欽說，目前公立幼兒園2歲專班已經備取到4187名，社區保母平台提供的保母數僅4082名，僧多粥少，照顧能量與配套方案嚴重不足，影響年輕父母生育的意願。

戴錫欽表示，1歲到3歲是幼童「依附感」主要養成期，有固定的照顧者能形成安全感，假設不斷轉換「照顧者」，對3歲以下的幼童影響很大，且現今社會多屬雙薪家庭，家長根本無能力辭去工作專心帶小孩，僅剩下托嬰中心、幼兒園和社區保母3個管道，卻又供不應求。

教育局長曾燦金承諾，將與同仁研究如何解決相關問題；台北市教育局副局長陳素慧指出，教育局近期也會持續加開2歲專班，盤點空間規畫2歲專班。

保母 教育局 戴錫欽

延伸閱讀

大巨蛋超額分潤重新議約 黃珊珊：預計8、9月前處理好

違停重複開單挨轟 交大允2次比對

北流憂砸大錢淪「大賣場」 招商保留3成音樂攤商

5座蔣公銅像移置士林官邸 北巿教育局：不強迫移除

相關新聞

本土病例暴增 北市動物園明起休園至6月8日

台灣本土病例今天一次爆發29例，疫情相當嚴峻。台北市政府宣布公有場所、八大類行業同步，台北市立動物園緊接者宣布配合市府政...

2歲以上未滿3歲童照顧陷斷層 議員北市批照護能量不足

依「兒童及少年福利機構設置標準」規定，托嬰中心不得收托滿3歲的幼童。議員戴錫欽接獲家長陳情，稱孩子剛滿3歲就被要求離開，...

太扯了！台中海葬的骨灰罈暫厝區 是殯儀館儲藏室

太扯了！台中市對生命禮儀不尊重？把海葬骨灰放在殯儀館儲藏室！民進黨議員王立任、謝志忠、張玉嬿、黃守達、張耀中揭露，民政局...

疫情升溫 北市同意90天內暫時提供免洗餐具

疫情升溫，為避免疫情擴大，兼顧民眾飲食安全，台北市政府同意開放政府機關、學校、百貨公司業及購物中心、量販店業得向環保局提...

全家新北店鋪加強消毒 國道、省道休息站啟動登記入場

配合政府防疫政策，全家（5903）經營的石碇、蘇澳、新營國道服務區、三義車亭服務區及口湖休息站除落實各項防疫措施外，並已...

新北新黃石市場將動工 預計2024年初完工

新北市板橋黃石市場4月完成拆除作業，市府將與黃石開發合作，以BOT方式原址重建，規畫一棟地上9層樓、地下3層樓的新形態市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。