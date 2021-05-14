太扯了！台中海葬的骨灰罈暫厝區 是殯儀館儲藏室

太扯了！台中市對生命禮儀不尊重？把海葬骨灰放在殯儀館儲藏室！民進黨議員王立任、謝志忠、張玉嬿、黃守達、張耀中揭露，民政局在崇德殯儀館幫登記海葬家屬準備的骨灰罈暫厝區，竟然是一間平常鎖起來的儲藏室，堆滿雜物，完全沒有給往生者最基本的尊重，要求民政局立即提供一個完整的開放空間，讓生命得到該有的尊重。

台中市副市長黃國榮說，海葬骨灰罈的暫放區在儲藏室實在不恰當，將在半年內完成規劃出一個海葬骨灰罈的暫放專區。

王立任指出，環保意識提升，海葬需求越來越多，台中市從2016年開始舉辦海葬，申請件數從第一年的6件到2020年已有24件，短短5年成長4倍，今年也會舉辦5次海葬，總計提供36位海葬名額。

王立任說，海葬需考量場次、天候、海象等條件，家屬通常需等待一段時間，因此在火化之後就會把骨灰罈移到崇德殯儀館內的海葬暫放區等待海葬。他接獲民眾爆料，也親自去現場查證，發現等待海葬的骨灰罈暫放區，其實只是崇德殯儀館「走廊間平常上鎖的儲藏室，與殯儀館雜物陳放共存」。

王立任說，現場殯儀館人員還會把影印紙、其他雜物堆置在骨灰的上方，且平常上鎖，往生者家屬也無法致祭，不僅不尊重家屬也對往生者不敬。 議員黃守達說，骨灰的放置處要考量的不只是對往生者的尊重，更應該考慮到家屬的心情，看到親人的骨灰與其他雜物堆置一起，家屬情何以堪？

台中市民政局表示，考量民眾申請海葬時，因先人骨灰無處存放，台中市規劃免費暫厝區域供家屬使用，由於海葬追思會均也在崇德殯儀館內禮廳辦理，為避免造成家屬遷移骨灰困擾，仍考量將骨灰暫厝在殯儀館內部空間，堆滿雜物不應該，環境會好好整理。