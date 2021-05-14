快訊

疫情延燒南部！獅子會前會長稱女兒出國 卻在高雄染疫

新北獅子會前會長1人傳23人 還有73人採檢結果未出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情升溫 北市同意90天內暫時提供免洗餐具

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
疫情升溫，台北市長柯文哲上午與衛福部長陳時中緊急開會商討應變對策。記者楊正海／攝影
疫情升溫，台北市長柯文哲上午與衛福部長陳時中緊急開會商討應變對策。記者楊正海／攝影

疫情升溫，為避免疫情擴大，兼顧民眾飲食安全，台北市政府同意開放政府機關、學校、百貨公司業及購物中心、量販店業得向環保局提出申請，核予自申請日起算90天內暫時提供免洗餐具

環保局表示，依環保署「免洗餐具限制使用對象及實施方式」公告，政府部門、公立學校、私立學校之餐廳與其他餐飲業者、百貨公司業及購物中心、量販店業不得提供內用餐飲者任何材質免洗餐具，因近期新冠疫情升高，為確保飲食衛生安全及防止疫情擴散，台北市依環保署訂定「嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情期間餐飲業者得暫時提供免洗餐具核定作業原則」，依適用對象所提申請，將同意轄區內政府部門、公私立學校、百貨公司業及購物中心、量販店業自申請日起90天內暫時提供免洗餐具。

另外，北市轄內市場、夜市、委外場館，亦授權各主管機關依防疫需求決定是否暫時使用免洗餐具及使用期間，後續再視疫情狀況決定是否予以展延。

疫情 餐具 量販店

延伸閱讀

整理包／疫情嚴峻心慌慌！北市快篩站在哪、誰需篩檢一次看

北市設4快篩站 無證件移工檢查免憂遭遣返

北市蛋黃區都更再開 信義兒福A1公告招商

停10秒即上鎖！　北市新版智慧機車鎖改良再上路

相關新聞

疫情升溫 北市同意90天內暫時提供免洗餐具

疫情升溫，為避免疫情擴大，兼顧民眾飲食安全，台北市政府同意開放政府機關、學校、百貨公司業及購物中心、量販店業得向環保局提...

全家新北店鋪加強消毒 國道、省道休息站啟動登記入場

配合政府防疫政策，全家（5903）經營的石碇、蘇澳、新營國道服務區、三義車亭服務區及口湖休息站除落實各項防疫措施外，並已...

新北新黃石市場將動工 預計2024年初完工

新北市板橋黃石市場4月完成拆除作業，市府將與黃石開發合作，以BOT方式原址重建，規畫一棟地上9層樓、地下3層樓的新形態市...

新北3公墓遷葬 獎勵環保葬1萬元

新北市政府日前公告，淡水第三公墓、鶯歌第一公墓及新店第六公墓部分範圍將遷葬，民眾若在公告期限內完成環保葬法，就能獲得1萬...

鶯歌鳳鳴消防隊 明年6月完工

新北市鶯歌區長期以來消防隊僅鶯歌分隊，光車程就得花上一段時間，為免耽誤救災時間，消防局克服用地取得問題終於成立鳳鳴分隊，...

消防泰山分隊想搬家 選址遭質疑

新北市消防局泰山分隊因現況老舊且和停車場共構影響出入，有意尋覓新址，傳出泰山捷運公園是選項之一，但議員質疑，為何要選靠新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。