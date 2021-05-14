疫情升溫 北市同意90天內暫時提供免洗餐具

疫情升溫，為避免疫情擴大，兼顧民眾飲食安全，台北市政府同意開放政府機關、學校、百貨公司業及購物中心、量販店業得向環保局提出申請，核予自申請日起算90天內暫時提供免洗餐具。

環保局表示，依環保署「免洗餐具限制使用對象及實施方式」公告，政府部門、公立學校、私立學校之餐廳與其他餐飲業者、百貨公司業及購物中心、量販店業不得提供內用餐飲者任何材質免洗餐具，因近期新冠疫情升高，為確保飲食衛生安全及防止疫情擴散，台北市依環保署訂定「嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情期間餐飲業者得暫時提供免洗餐具核定作業原則」，依適用對象所提申請，將同意轄區內政府部門、公私立學校、百貨公司業及購物中心、量販店業自申請日起90天內暫時提供免洗餐具。

另外，北市轄內市場、夜市、委外場館，亦授權各主管機關依防疫需求決定是否暫時使用免洗餐具及使用期間，後續再視疫情狀況決定是否予以展延。