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新北新黃石市場將動工 預計2024年初完工

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
黃石市場預計將在8月前動工，2024年初完工，將打造有別傳統的全新型態市場。圖／新北市市場處提供
黃石市場預計將在8月前動工，2024年初完工，將打造有別傳統的全新型態市場。圖／新北市市場處提供

新北市板橋黃石市場4月完成拆除作業，市府將與黃石開發合作，以BOT方式原址重建，規畫一棟地上9層樓、地下3層樓的新形態市場，攤位超過100攤，還會設置商場、旅館，停車場，預計8月前開工，預計2024年初完工。新北市市場處表示，新黃石市場設備先進，有別傳統市場，盼能吸引年輕族群進來消費。

原黃石市場已有50年歷史，內部設備老舊，通風不良，市府希望重建，吸引更多年輕人進來消費，於2019年啟動改建案，4月中全部拆除，原有113個攤商暫移到黃石中繼市場。

新黃石市場將會採BOT模式開發，位於府中美學示範基地範圍內，面積為1125平方公尺，將配合府中美學色調及整體形象，打造符合設計美學之多功能市場大樓。

黃石市場目前規畫在1樓設置生鮮蔬果攤、2樓為百貨美食攤，3到5樓則為商業空間及美食街，6樓會提供給周邊民眾作活動中心使用，7到9樓將開設旅館，地下三層停車場會有超過百個汽車停車位，除提供攤商租用外，其餘將外租給周邊民眾使用，預計能紓解部分停車需求。

新北市市場處表示，黃石市場是以現代化建築打造而成，明亮又寬敞，內部都會有冷氣，臨馬路區也會設置座位，而會這樣設計，就是希望打破人們對市場的刻板印象，吸引年輕人客群，為黃石市場注入新能量。

停車場

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