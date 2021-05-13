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迪化街清朝老房要拆了 學者居民意見不一

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
北市文化局針對地段4棟建於清朝1880年代的老房子進行兩次會勘，但兩次會勘對於建物是否具文資價值潛力的意見不同。日前進入文資會審議，經過出席委員投票，以一票之差，決議不予列冊追蹤。記者潘才鉉／攝影
北市文化局針對地段4棟建於清朝1880年代的老房子進行兩次會勘，但兩次會勘對於建物是否具文資價值潛力的意見不同。日前進入文資會審議，經過出席委員投票，以一票之差，決議不予列冊追蹤。記者潘才鉉／攝影

北市文化局針對地段4棟建於清朝1880年代的老房子進行兩次會勘，但兩次會勘對於建物是否具文資價值潛力的意見不同。日前進入文資會審議，經過出席委員投票，以一票之差，決議不予列冊追蹤，出席居民聽聞審議結果激動大喊「謝謝」，但學者則大嘆可惜。

根據文資委員兩次會勘的意見摘要，這4棟建物屬清代鐵道北端店屋建築群之一，為大稻埕少數留存完整的聚落建築群，側立面仍完整且具特色，對全區歷史風貌景觀的維持相當重要。不過，因建物樓地板為木構造系統，疏於維護已逐步破敗，極端窳陋、結構堪慮。

委員意見不一，經出席委員投票後，僅以一票之差，決議不予列冊追蹤，出席居民聽聞審議結果激動大喊「謝謝」。其中羅姓居民表示，她的父母已經80幾歲、行動不便，仍然居住在蟑螂、老鼠衡竄，甚至還時時擔心梁柱崩塌。陳姓居民說，更說自家迪化街二段宛如都市毒瘤，期盼文資委員高抬貴手，讓他們能過安全舒適的老年生活。

時隔一個月後的文資會議上，在宣讀前次結論時，文資委員丘如華指出，迪化街二段是從清朝時期保留下來的真實原貌，真正的歷史在這邊，近期有許多相關人士主動與她聯絡，考慮發動社會運動保存迪化街，期盼都發局接下來提出的都市計畫能兼顧居民權益與文化資產保存。

文資委員薛琴補充，並非求推翻上次文資會決議，而是由此案可以觀察出制度面的問題，強烈建議都市計畫應妥善考量如何保存整個街廓的歷史紋理。

文化局長蔡宗雄說，不管後續程序怎麼走，改建與翻新都希望保存街區的完整性，就程序上仍會依文資法往下走，但會將文資委員的意見作成建議案送都發局參考。

此案受委託徳基建築師事務所表示，有往保存街廓這方向去規畫，初步規畫在建築立面外保留一塊地，複製最有爭議的那4棟建築的外觀立面放在那裡。但強調，建築應是反映當代而不是反映歷史，且藝術最重要的價值是原創而不是復刻，他不願在他設計的建築上貼上過去的累贅與包袱。

建築 迪化街 文化局

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