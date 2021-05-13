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等好久終於蓋了 鳳鳴消防分隊明年6月完工

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市長侯友宜今日為鳳鳴分隊新建工程進行動土典禮。記者張哲郢／攝影
新北市長侯友宜今日為鳳鳴分隊新建工程進行動土典禮。記者張哲郢／攝影

新北市鶯歌區長期以來消防隊僅鶯歌分隊1處，光救援車程就會花上1段時間，可能因此耽誤救災時間。克服用地取得問題後，消防局終於要興建鳳鳴分隊，並在今日舉行動土典禮，預計明年6月完工，未來不只鳳鳴地區，當桃園市有狀況時也能支援。

2019年10月，鳳鳴國小前校長曾俊凱夫婦與其外甥3人命喪火窟，當時只有鶯歌分隊，新北市議員蘇泓欽認為，鳳鳴地區3萬多人卻沒消防隊，如果鶯歌分隊要趕來鳳鳴，有時車況差會耗10分鐘以上，會耽誤救災黃金時間。

新北市長侯友宜表示，過去幾次不幸事件，大家都非常哀痛，會做好詳細檢討，如果能多1個守護市民的力量，會更快速去反應。

消防局表示，在8年前就想過要在鳳鳴創新分隊，隨著鳳鳴重畫區、捷運3鶯線開發，未來鳳鳴地區人口可望再增加，終於在2019年底上網公告招標，去年初決標。

新北市斥資7756萬打造鳳鳴分隊，工期約1年，預計明年6月完工，落成後將是地上4層建築物，占地約552坪。消防局長黃德清說，鶯歌是新北文化重鎮，鳳鳴是新北最南端，也是未來開發重點，之後落成後跟鶯歌分隊就能互相支援。

鳳鳴地區緊鄰桃園市八德區，蘇泓欽表示，萬一有火災發生，日後鳳鳴分隊也能支援桃園。黃德清認為，當然能請桃園幫忙，不過新北市自己分隊彼此熟識，默契比較好，有時火場內是考驗救災同仁的默契，自己的點由自己分隊支援會比較有效。

消防局指出，除鳳鳴分隊外，興建中的還有第五大隊中隊暨車輛保養中心、萬里、坪林等分隊；也正規畫淡海、貢寮、雙溪3處分隊。

然而三峽橫溪也無消防分隊，若發生火警車程長達25分鐘，消防局回應，現階段三峽橫溪段周邊消防隊還能應付當地救災、救護需求，未來將持續滾動式檢討，會再評估增設消防分隊的可能性。

侯友宜 貢寮

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