新北議會藍黨團提買疫苗 綠黨團批：搞政治

國內昨傳出16例本土案例，今又有13例本土確診，新北市國民黨議員林金結等人今在議會提案，請新北市府購買輝瑞BNT疫苗讓新北市民施打。新北市民進黨團幹事長張志豪指出，這是由中央決定應尊重中央，在議會提案是離譜至極、搞政治。

新北五股獅子會前會長確診新冠肺炎，由於前會長交遊廣闊，至今與前會長有關的確診案例達19例，目前新北預約施打疫苗出現熱潮，就怕打不到疫苗。林金結指出，民眾迫切需要施打疫苗。

林金結說，新北疫情已經進入社區感染狀態，衛福部長陳時中面對國民黨立委陳玉珍質詢時，首度鬆口地方政府只要合乎規定即可採購國際疫苗，新北應透過管道，購買輝瑞BNT疫苗讓新北市民施打。

林金結表示，他有聯繫到台灣製藥商，可與上海復星醫藥公司直接簽約，疫苗再從德國送抵台灣，經中央檢驗就可提供給新北市民接種。新北因動用第二預備金購買BNT疫苗，只要願意購買，管道絕對暢通無阻

張志豪則說，防疫要尊重中央，現在卻在新北議會亂這個，怎模會有這提案，是亂搞、離譜至極，林金結日前將BNT疫苗代理商即上海復興公司業務代表引見衛生局長，已引起外界譁然，若提案欲通過，國民黨就是「中國大買辦」。

張志豪指出，中央地方團結防疫，才是現階段應所當為，疫苗採購一切由中央規畫決定，地方議會今天欲提案開放，民進黨團表達最嚴正的抗議。