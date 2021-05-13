議員憂珍貴文物凋零 北市官員答詢頻跳針、插話

位於北投新生街日式湯屋，經過文資審議後確認歷史建築身分，且內含一幅由台灣知名水彩畫家藍蔭鼎所繪製的溼壁畫。議員鍾佩玲在台北市議會教育部門質詢時，指出該幅濕壁畫因位於陽明山，飽受硫磺與溼氣導致褪色、斑駁，要求文化局應立刻啟動必要保護措施，北市文化局長蔡宗雄認為要先釐清古物和歷史建築要分開處理或單獨處理，且頻頻激動打斷議員質詢，最後遭議員要求到議員辦公室繼續討論。

目前台灣知名水彩畫家藍蔭鼎所繪製的溼壁畫，位於北投九號湯屋的歷史建築裡，因此，蔡宗雄認為，濕壁畫應為古物，古物需由所有權人提出，才能進行認定程序。

不過，鍾佩玲認為，當初九號湯屋審議文資身分，未邀請具有美術史專業的的文資委員，質疑文化局把文資認定的責任推給委員，「到底有沒有提醒委員？」

蔡宗雄未等鍾佩玲質詢，急於插畫表示，沒有把責任推給文資委員，而是古物必須由所有權人提出，不是文化局認定，且蔡不斷重複強調「必須由所有權人提出」。面對質詢頻頻遭打斷，鍾佩玲尷尬表示，若是所有權人不在了，要怎麼認定？

蔡宗雄激動解釋，因為溼壁畫是古物，先前的會議針對歷史建築審議，未來將會提醒所有權人，濕壁畫具有古物的價值，仍要視乎所有權人是否有意願進入股古物審議委員會。

鍾佩玲質疑，保存台北市的珍貴古物，為什麼文化局這麼被動，提醒之後若所有權人不作為，是否文化局也無計可施，但現在溼壁畫在陽明山上，飽受硫磺與溼氣，導致變色斑駁，批評維護溼壁畫根本是進度零。

蔡宗雄仍然跳針認為，要先經過古物審查，才確定溼壁畫要與歷史建築一起維護，或是作為古物單獨維護。鍾佩玲認為，專業問題交給專業解決，文化局不可藉口程序理由，任由珍貴文物年年凋零、毀壞，因此要求文化劇即刻審議，並啟動必要保護措施，且要求蔡會後到議員辦公室繼續討論。