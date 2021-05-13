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新北板橋5區受停電影響恐停水 自來水公司：已恢復

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
台電興達電廠全組廷基，全台大停電，台灣自來水公司在新北各區的供水加壓站也受到影響。圖／本報系資料照
台電興達電廠全組廷基，全台大停電，台灣自來水公司在新北各區的供水加壓站也受到影響。圖／本報系資料照

台電興達電廠全組廷基，全台大停電，台灣自來水公司在新北各區的供水加壓站也受到影響，在官網上公告新北市板橋、樹林、新莊、三芝、淡水等區要停水至晚上，自來水公司受訪表示，剛停電的時候，因為樹林的浮洲加壓站被停電，才在網站上先公布資訊，目前影響不大，會先將官網的資訊會先撤下來。

根據自來水公司網站資訊公告，新北市淡水區停水時間從今日16時30分至晚上20時30分，三芝區停水時間下午15時30分至晚上22時00分，樹林區、板橋區溪崑地區、新莊區西盛里停水時間今天下午15時30分至晚上22時30分，新莊區壽山路、天祥街、鳳山街、青山路一段、新北大道七段、雙鳳路、中正路746巷等以上包含所有巷弄，停水時間從今日下午16時至晚上23時。

台灣自來水公司表示，板橋、樹林皆有受到影響，板新水廠起初受到全台大停電影響，停止運作，恢復供電重新啟用後，經調整供水量，水壓已經慢慢恢復，且大部分用戶自家中都有水塔，影響不大。

自來水公司說明，剛停電的時候，因為樹林的浮洲加壓站被停電，屬於比較大的加壓站，因沒有送水，起初有些地方的水壓降下來比較快，才在網站上先公布資訊，但後續恢復供電後，陸續恢復水壓，頂多水壓較低，不至於沒有水用，會先將官網的資訊會先撤下來。

另外，三芝、淡水一帶停水狀況，自來水公司表示，三芝地區供水沒有受到影響，但是淡水區的用水量是由台北地區提供，目前供水壓力較低，目前淡水區大樓的儲水狀況都還足夠，如果有缺水狀況，也會立即加派水車，也會在網站上更新資訊。

停電 停水

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