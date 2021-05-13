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疫情嚴峻桃園現物資搶購潮 賣場泡麵貨架幾乎掃光

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
民眾目擊桃園藝文中心附近的賣場泡麵貨架，幾乎被掃光。圖／讀者提供
民眾目擊桃園藝文中心附近的賣場泡麵貨架，幾乎被掃光。圖／讀者提供

中央流行疫情指揮中心昨、今日公布新增16例、13例本土，民眾憂心未來提升警戒至第三級可能「封城」，恐慌情緒蔓延，桃園多處賣場泡麵、零食被搶購一空，民眾目擊貨架上幾乎所剩無幾，但也有人認為這只是一時恐慌，不必跟風。

疫情指揮中心今公布13個本土案例，其中1例是桃園某國小6年級女童，因父親為獅子會成員出席餐敘感染；另今公布的案1203足跡遍佈雙北、桃園多處。

民眾目擊今下午4點多在桃園區藝文中心附近賣場，貨架上泡麵、罐頭等食品幾乎被掃光，認為是疫情導致「囤貨潮再現」。桃園葉姓男子表示，確實憂心若疫情失控不能出門，為避免生活日常受衝擊三餐不濟，昨晚趁著下班就趕緊到附近賣場、超商大量添購泡麵、罐頭等物資。

在台北市工作的施姓上班族則說，疫情進入社區造成群聚，確實會害怕，但認為應尚未到需封城程度，除非像國外失控、確診案例暴增才有需求，暫時不會打算去屯物資。

常在南桃園、新北市往返的邱姓男子認為，不擔心封城，因北北桃是台灣產業和人口的聚集處，很難走到封城這條路，但心理有預期可能有社區封鎖或擴大管制；他說相較於國外每天新增幾百甚至幾千例，台灣雖疫情嚴峻，但狀況還是差別很多，就算出現搶購物資的情況，可能也只是民眾一時恐慌，不會跟風。

疫情 封城

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