就缺停車位 汐止福德一路規劃收費汽車格

汐止區停車位一位難求，尤其在福德一路底，因為週邊都是社區大樓，當地里長曾淑蘭說里內真的很缺停車位，再加上福德一路接康寧街的道路側，經常被人長期佔用停車，今(13)日市議員廖先翔現場會勘，基於使用者付費還有公平原則，也將規劃收費停車格，紓解停車問題。

康福里長曾淑蘭說，里內最缺的就是停車位，尤其在福德一路接康寧街的道路側，長期被人佔用停車，所以，希望能夠規劃收費停車格，讓車位可以流通，大家都可以停。

市議員廖先翔指出，福德一路社區大樓多，但一直以來停車位嚴重不足，主要原因是因為找不到地方設大型停車場，另外，福德一路也多數是私人土地沒有辦法規劃收費停車格，而在停車位缺乏的情況下，我們也盡量找地方畫設收費停車格，今天來看的是福德一路通往康寧街的高速公路橋下，要規劃收費停車格，預計八月實施。