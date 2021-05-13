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淡海輕軌防疫不鬆懈 加強設備、列車消毒

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡海輕軌加強列車車廂及設備清潔與消毒，讓乘客搭乘時能更安心，堅守防疫不鬆懈。 圖／紅樹林有線電視提供
淡海輕軌加強列車車廂及設備清潔與消毒，讓乘客搭乘時能更安心，堅守防疫不鬆懈。 圖／紅樹林有線電視提供

自去防疫措施實施以來，淡海輕軌持續防疫等級，並宣佈防疫等級進入第二級，每日出車即預先完成列車車廂清潔與消毒，常接觸設備(刷卡機/售票機/廁所等)，清潔消毒頻率由4小時提升至2小時，另外列車進站開關門作業，改由司機員操作開啟，民眾無需再手動開門，讓乘客搭乘時能更安心，堅守防疫不鬆懈。

新北捷運公司副總詹?潁表示，因防疫等級升高，除了每日出車即預先完成列車車廂清潔與消毒，常接觸設備(刷卡機/售票機/廁所等)，清消頻率由4小時提升至2小時。常接觸之列車把手、扶手及車門按鈕處，清消頻率由8小時提升至4小時，另外列車進站開關門作業，改由司機員操作開啟，民眾無需再手動開門。

為了落實防護作業，車站第一線服務人員及司機員，值勤時除量測體溫噴酒精消毒外，並全面戴口罩，服勤時與旅客保持適當距離，避免傳染，將依市府公佈內容及標準SOP作業實施，提醒民眾搭乘輕軌時，務必全程配戴口罩，若沒有配戴口罩將拒絕搭乘，若勸阻不從者將會開罰，主要進出站設有紅外線體溫檢測外，每個車站也都設有防疫小站提供酒精，也請乘客多加利用。

口罩 淡海輕軌

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