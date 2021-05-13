快訊

某醫院關急診！兩名住院60多歲男女病患確診新冠肺炎

比爾蓋茲親口說出離婚原因 「這群人」最先知道

竹圍國小學童看電影 支持台灣電影創作

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
八方雲集社會福利慈善基金會免費請竹圍國小的學生看電影，支持台灣電影創作。 圖／紅樹林有線電視提供
八方雲集社會福利慈善基金會免費請竹圍國小的學生看電影，支持台灣電影創作。 圖／紅樹林有線電視提供

由八方雲集社會福利慈善基金會日前免費請竹圍國小的學生看電影，國片「聽見歌再唱」，四年級六個班級的師生，共有150多名學生，學生很期待來看這部國片，希望透過富有教育意義的電影，同時也支持台灣電影創作。

竹圍國小老師 黃嬿樺表示，過去八方雲集社會福利慈善基金會，對於淡水區所有學生的運動都相當支持，包括了橄欖球、足球等等，而這次八方雲集希望透過讓學生進到電影院體驗大螢幕，特別包下一整個場次的電影時段，讓竹圍國小四年級的學生可以開心的來看電影。

學生說很期待來看這部國片，也非常感謝八方雲集讓他們有機會與全班同學來一起欣賞電影。而這次竹圍國小參與活動的有四年級六個班級的師生，共有150多名學生來到電影院看電影，不僅是讓學生有難忘體驗，更可以藉由這部相當熱門的創作電影帶給學生不一樣的學習感受。

電影 淡水 足球

延伸閱讀

辱華遭封殺？ 中官媒整理漫威上映電影 名單未見《尚氣》、《永恆族》

《藥命交錯》藥可以救人也可以殺人，怎麼權衡？

電影大師的崛起：回味大衛連「英國時期」十部作品

rag&bone聯名惡女「庫伊拉」 黑白紅的龐克跩態超帥

相關新聞

1280月票「加價購」共享機車試賣 台北市民還補助200元

為鼓勵民眾搭乘大眾運輸通勤，並使用共享機車轉乘，以減少私人運具，北市交通局與3家共享運具業者推出1280定期票「加價購」...

新北三公墓將遷葬 民眾改環保葬可獲一萬元鼓勵金

新北市政府日前公告，淡水第三公墓、鶯歌第一公墓及新店第六公墓部分範圍將遷葬，民眾若在公告期限內完成環保葬法，就能獲得一萬...

迪化街清朝老房要拆了 學者居民意見不一

北市文化局針對地段4棟建於清朝1880年代的老房子進行兩次會勘，但兩次會勘對於建物是否具文資價值潛力的意見不同。日前進入...

等好久終於蓋了 鳳鳴消防分隊明年6月完工

新北市鶯歌區長期以來消防隊僅鶯歌分隊1處，光救援車程就會花上1段時間，可能因此耽誤救災時間。克服用地取得問題後，消防局終...

議員憂珍貴文物凋零 北市官員答詢頻跳針、插話

位於北投新生街日式湯屋，經過文資審議後確認歷史建築身分，且內含一幅由台灣知名水彩畫家藍蔭鼎所繪製的溼壁畫。議員鍾佩玲在台...

新北板橋5區受停電影響恐停水 自來水公司：已恢復

台電興達電廠全組廷基，全台大停電，台灣自來水公司在新北各區的供水加壓站也受到影響，在官網上公告新北市板橋、樹林、新莊、三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。