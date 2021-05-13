竹圍國小學童看電影 支持台灣電影創作

由八方雲集社會福利慈善基金會日前免費請竹圍國小的學生看電影，國片「聽見歌再唱」，四年級六個班級的師生，共有150多名學生，學生很期待來看這部國片，希望透過富有教育意義的電影，同時也支持台灣電影創作。

竹圍國小老師 黃嬿樺表示，過去八方雲集社會福利慈善基金會，對於淡水區所有學生的運動都相當支持，包括了橄欖球、足球等等，而這次八方雲集希望透過讓學生進到電影院體驗大螢幕，特別包下一整個場次的電影時段，讓竹圍國小四年級的學生可以開心的來看電影。

學生說很期待來看這部國片，也非常感謝八方雲集讓他們有機會與全班同學來一起欣賞電影。而這次竹圍國小參與活動的有四年級六個班級的師生，共有150多名學生來到電影院看電影，不僅是讓學生有難忘體驗，更可以藉由這部相當熱門的創作電影帶給學生不一樣的學習感受。