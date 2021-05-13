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萬里托老中心賞花趣 長輩戴口罩拍照也開心

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
萬里公共托老中心參訪繡球花園，長輩們帶著口罩用眼睛微笑拍照，留下美好的回憶。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里公共托老中心參訪繡球花園，長輩們帶著口罩用眼睛微笑拍照，留下美好的回憶。 圖／紅樹林有線電視提供

萬里公共托老中心長輩一直期待要到雙興里的繡球花園，終於盼到繡球花盛開卻碰上疫情嚴峻，為了圓長輩的心願，萬里區公所讓長輩們都戴上口罩，協助分批乘坐小車出發，而長輩們不但不覺得戴口罩麻煩、悶熱，還要帶著口罩用眼睛微笑拍照，留下美好的回憶。

萬里公共托老中心主任彭銘助說，很感謝萬里區公所排除萬難要來完成托老中心長輩一直一來的期待，這次出遊長輩們都戴上口罩，遵守防疫原則，說到要拍照，更要戴著口罩用眼睛來微笑，看了盛開的花還有漂亮的樹木，老人家都相當開心。

萬里區長粘雪琴說，今年氣候溫暖，花期沒有太多的雨水打落花朵，因此繡球花可以說是開得相當美，然而花朵爆開卻碰上疫情嚴峻，園區裡遊客少了一半，原本佔地就寬廣，如今變得更加寬闊，反而更容易遵守防疫期間的戶外1.5公尺社交距離，加上執行實聯制，要讓長輩的賞花行程防疫做到滴水不漏。

除了繡球花園，長輩們還到一旁佔地寬廣的美樹館，欣賞姿態優美的樹木群，看見家鄉的綠意盎然與生機勃勃，萬里區公所也期待在遵守防疫措施的前提下，為長輩來圓夢，帶著老人家戶外活動、活絡筋骨，運動增添自體免疫力，更要為這群老寶貝們留下美好的回憶。

萬里 口罩 疫情

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