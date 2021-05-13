三芝八連溪步道雜草叢生 地方盼改善環境

三芝區八連溪步道每年夏日都會舉辦健行的活動，天氣好時，民眾也相當喜愛選擇這條步道來休憩，但就是經過福成橋段，橋下陰暗且雜草叢生，為了改善八連溪步道環境，新北市議員蔡錦賢希望能夠進行溪岸的雜草修剪與橋下步道的環境改善，讓民眾可以輕鬆在步道上健行漫遊。

埔頭里長簡錦隆指出，近來開始進入三芝的旅遊季，八連溪步道在福成橋的路段改走橋下，不過階梯步道陡峭，又沒有經過整治，看起來陰暗溼滑、雜草叢生還有礫石擋道，為了讓這條步道休憩、健走更加舒適，期盼能夠進行橋下步道的改善，並且整條步道綠美化，打造成休閒好去處。

市議員蔡錦賢說，為了改善現有的步道環境，邀集相關單位進行會勘，在天氣好時，民眾相當喜愛來這條步道走走，就是經過福成橋段，橋下陰暗且雜草叢生，陡峭的階梯旁還有排水溝的流水沒有被完全圍起，會勘中也要求水利局設計規劃改善，並要進行溪岸的雜草修剪，讓民眾可以輕鬆在步道上健行漫遊。

八連溪步道緊鄰溪畔，沿途可以欣賞溪流生態、聽聽涔涔流水聲，加上步道平緩相當適合休閒散步，里長期待透過橋下路段的步道設計以及綠美化改善，要讓八連溪步道的休憩功能提升，讓喜愛健走散步的民眾擁有更舒適的行走空間。