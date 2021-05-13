改良再上路！北市新版智慧機車鎖 停10秒即上鎖

北市停管處去年與民間業者試辦「智慧機車鎖」計畫，停放機車格後再卡進智慧鎖，可防止機車遭竊、碰撞、亂挪車，但多半民眾認為不方便又麻煩，停管處當時喊不再推行，然而今年又在中山南路東側設置18格，還宣布實施付費制。停管處表示，今年有業者願意試辦，加上仍有民眾有需求，因此改善設備並繼續推行。

台北市長柯文哲上任後積極推廣智慧城市，在交通治理導入不少智慧化管理計畫，去年市府與2家民間業者推出智慧機車鎖計畫，除了在博愛路試辦「路邊機車格位即時資訊」，透過監視器24小時偵測停車狀況，民眾透過APP可即時掌握車位數，也在忠孝西路與中山南路口，設置22格智慧機車鎖試辦計畫。

試辦結束後分析成效，發現試辦期間有584輛機車停放於智慧機車鎖，但使用車鎖僅269輛、占46％，不使用車鎖卻有315輛、占54％。由於智慧機車鎖須先下載APP再掃QR Code，才能上鎖；要解鎖也需靠APP操作，許多民眾大喊太麻煩，很不適合改時間者使用，但也有人覺得購買新車者就不怕被刷車、遭竊。

停管處指出，去年2家業者，其中1家今年願意繼續試辦，所以再度推行此計畫，並根據去年經驗改善智慧機車鎖，在中山南路東側（徐州路-常德街）設置18格，新版的智慧機車鎖停車時，不用掃QR Code，只要將機車停放在機車架上，10秒後就會自動上鎖前輪。

取車時，可在自動服務機用悠遊卡付費，或者下載「Parkey」APP掃描QR Code線上支付，也可透過客服專頁或官方臉書，提供車架及車牌照片，客服人員確認後將開立北市停車單後，就可解鎖機車架。