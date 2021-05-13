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北市芝山國小推日照中心 家長憂心影響學童

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
芝山國小為全台北第一個日照中心進入校園的案例，將運用芝山國小行政大樓「忠孝樓」3樓4間連續教室，外加走廊空間，總面積計288平方公尺，預計收托人數38人。圖／社會局提供
芝山國小為全台北第一個日照中心進入校園的案例，將運用芝山國小行政大樓「忠孝樓」3樓4間連續教室，外加走廊空間，總面積計288平方公尺，預計收托人數38人。圖／社會局提供

台北市推動「一學區一日照」，由芝山國小打先鋒，未來可收托38人，不過有議員表示，失智、失能長者的身心狀態變化大，憂心與兒童校園安全相互影響，且市府都已招標才在與校方協調，根本是霸王硬上弓。社會局長周榆修表示，未來出入動線分開，走道和樓梯間設門禁系統，該校表示，在校方、家長、市府三方還沒達成共識之前，並不會貿然開放。

「一學區一日照」運用學校餘裕空間，設置老人日照中心，芝山國小為全台北第一個日照中心進入校園的案例，將運用芝山國小行政大樓「忠孝樓」3樓4間連續教室，外加走廊空間，總面積計288平方公尺，預計收托人數38人，將區隔空間使用，提供日間照顧係提供長者日間生活照顧、餐食、健康管理等服務。

議員潘懷宗表示接獲陳情，該校家長會不滿在校內設置日照中心案，尤其市府已招標才在協調，根本是霸王硬上弓。歐洲研究發現老人日照中心設於校園內，可提供老年人與學童之間，正面的雙向連結，讓老年人及學生彼此受益，但是該日照中心以失智、失能長者為主，恐怕未能和學童彼此受益，導致校內有新的東西進來，但學生沒有獲益。

社會局長周榆修表示，已經和家長進行3次溝通，未來出入動線分開，走道和樓梯間設門禁系統，另外，家長還有疑慮失智者身心變化大，是否不要只限於失智者日照，或考慮降低失智者比例。

社會局老人福利科長楊雅茹進一步說明，相關回饋校園機制，暫定將優先提供在地里民及員工家屬優先收托、提供校園體溫偵測器、健康量測機各一台及1樓廁所安裝廁所滯留過久警示器1台供校方使用，將再與校方確認。

芝山國小表示，有關日常營運動線、廠商管理等問題，家長仍有疑慮，在校方、家長、市府三方還沒達成共識之前，並不會貿然開放日照中心進入校園。對此，社會局表示，正式進駐前會和校方妥善溝通，開辦期程也尚待確認，希望能於111年開辦。

失智 老年人

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