1280月票「加價購」共享機車試賣 台北市民還補助200元

為鼓勵民眾搭乘大眾運輸通勤，並使用共享機車轉乘，以減少私人運具，北市交通局與3家共享運具業者推出1280定期票「加價購」共享機車優惠方案，使用期限均為30天，費率均比原價優惠，即日起WeMo、iRent等2業者先行推動，GoShare因系統整合預計6月開賣。交通局表示，除業者優惠外，台北市民還能加碼享每月1次200元補助，限量5萬名額。

為達成2030年率運輸使用路70％目標，北市持續推動各項公共運輸推拉政策。根據統計，購買1280定期票每月約有28萬至32萬人次，交通局預估，推出共享機車加價購方案後，1280月票一年將可增加5萬人。

共享機車加價購部分，3家業者提供的優惠也不同，WeMo一般用戶200分鐘及青春用戶250分鐘，從原價500元優惠為300元，時數用完後的計費方式也有優惠，一般用戶每次前6分鐘原本15元，優惠為14元；青春用戶每次前6分鐘12元，優惠變成11元。

iRent是200分鐘原價403元，加價購優惠為259元，時數用完的後續計費為每次6分鐘15元，優惠變成10元；GoShare的加價購方案為299元自購買日起30天內不限次數、每次可享5元優惠，但6月才開賣，為配合市府政策，即日起只要租借並完成1趟有效騎乘，即可獲得15趟行程優惠。

交通局科長廖苑伶指出，共享機車加購價必須先購買1280定期票並綁定悠遊付，民眾透過悠遊付「嗶乘車」功能，或是悠遊付綁定已記名的實體悠遊卡購買定期票。

定期票開通30天內，在悠遊付APP首頁選擇「1280家架構」，民眾即可依需求選擇各家業者的方案，其騎乘時數也會顯示在各家業者的APP，因此民眾也要下載業者APP。