快訊

全台大停電！國家級警報狂響 台北、高雄、苗栗傳災情

興達電廠全廠停機！台灣大規模停電 1500起分區輪流停電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

1280月票「加價購」共享機車試賣 台北市民還補助200元

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市與3家共享運具業者合作推出加價購共享機車優惠方案。圖／北市交通局提供
北市與3家共享運具業者合作推出加價購共享機車優惠方案。圖／北市交通局提供

為鼓勵民眾搭乘大眾運輸通勤，並使用共享機車轉乘，以減少私人運具，北市交通局與3家共享運具業者推出1280定期票「加價購」共享機車優惠方案，使用期限均為30天，費率均比原價優惠，即日起WeMo、iRent等2業者先行推動，GoShare因系統整合預計6月開賣。交通局表示，除業者優惠外，台北市民還能加碼享每月1次200元補助，限量5萬名額。

為達成2030年率運輸使用路70％目標，北市持續推動各項公共運輸推拉政策。根據統計，購買1280定期票每月約有28萬至32萬人次，交通局預估，推出共享機車加價購方案後，1280月票一年將可增加5萬人。

共享機車加價購部分，3家業者提供的優惠也不同，WeMo一般用戶200分鐘及青春用戶250分鐘，從原價500元優惠為300元，時數用完後的計費方式也有優惠，一般用戶每次前6分鐘原本15元，優惠為14元；青春用戶每次前6分鐘12元，優惠變成11元。

iRent是200分鐘原價403元，加價購優惠為259元，時數用完的後續計費為每次6分鐘15元，優惠變成10元；GoShare的加價購方案為299元自購買日起30天內不限次數、每次可享5元優惠，但6月才開賣，為配合市府政策，即日起只要租借並完成1趟有效騎乘，即可獲得15趟行程優惠。

交通局科長廖苑伶指出，共享機車加購價必須先購買1280定期票並綁定悠遊付，民眾透過悠遊付「嗶乘車」功能，或是悠遊付綁定已記名的實體悠遊卡購買定期票。

定期票開通30天內，在悠遊付APP首頁選擇「1280家架構」，民眾即可依需求選擇各家業者的方案，其騎乘時數也會顯示在各家業者的APP，因此民眾也要下載業者APP。

另外，悠遊付因爲實名制，因此加價購共享機車優惠方案時，台北市民也會得到200元補助回饋，其回饋會在30日後匯入帳戶。

北市與3家共享運具業者合作推出加價購共享機車優惠方案。圖／北市交通局提供
北市與3家共享運具業者合作推出加價購共享機車優惠方案。圖／北市交通局提供
北市與3家共享運具業者合作推出加價購共享機車優惠方案。聯合報系資料照
北市與3家共享運具業者合作推出加價購共享機車優惠方案。聯合報系資料照

北市 公共運輸 悠遊卡

延伸閱讀

影／中部百慕達！高鐵迷宮連當地人都迷路 有解了！

屏東黑鮪魚季碰上疫情 推超值伴手禮組合「福袋」

公共運輸定期票有優惠 即日起可加價購買共享機車

桃園愛心計程車叫車有門道 用錯方式只能自掏腰包

相關新聞

1280月票「加價購」共享機車試賣 台北市民還補助200元

為鼓勵民眾搭乘大眾運輸通勤，並使用共享機車轉乘，以減少私人運具，北市交通局與3家共享運具業者推出1280定期票「加價購」...

新北三公墓將遷葬 民眾改環保葬可獲一萬元鼓勵金

新北市政府日前公告，淡水第三公墓、鶯歌第一公墓及新店第六公墓部分範圍將遷葬，民眾若在公告期限內完成環保葬法，就能獲得一萬...

新北餐廳大廚失業變街友找無工作 經媒合獲聘清潔人員

新北一名餐廳大廚受景氣影響，導致失業流浪街頭最後來到萬里中途之家，新北社會局、勞工局開辦「家事清潔服務培訓班」，大廚本來...

北市首件 劍潭整宅增設電梯 啟用

因應高齡化社會，台北市政府推動老舊公寓增設電梯，並給予補助。劍潭整宅二期昨天舉辦增設電梯完工啟用典禮，也是北市第一個增設...

河濱塗鴉 北市開放7處

為求河堤視覺多變且維持新貌，台北市政府水利處開放7處河濱公園特定塗鴉區供人發揮創意，日前已全部塗刷完成，恢復空白牆面，喜...

關渡大橋設防撞桿 新北未被告知

公路總局5月初在關渡大橋設置近300公尺長的防撞桿，完工後2天內出現6起車禍，市議員陳偉杰質疑裝設前未宣導也沒指引，讓民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。