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新北三公墓將遷葬 民眾改環保葬可獲一萬元鼓勵金

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
市府鼓勵民眾改環保葬。圖為三芝櫻花生命園區。圖／新北市民政局提供
市府鼓勵民眾改環保葬。圖為三芝櫻花生命園區。圖／新北市民政局提供

新北市政府日前公告，淡水第三公墓、鶯歌第一公墓及新店第六公墓部分範圍將遷葬，民眾若在公告期限內完成環保葬法，就能獲得一萬元獎勵金。新北民政局也強調，將活化遷葬後的空間，讓在地民眾有更多生活或綠地範圍。

殯葬處長黃秀川表示，近來環保葬風氣漸盛，包含花葬、植存、海葬等環保自然葬，市府也鼓勵民眾使用綠色環保葬法，民眾只要於公告遷葬期間內，在新店四十份公墓、三芝櫻花生命園區、金山環保生命園區完成環保葬或選擇海葬，就有鼓勵金一萬元，三峽火化場火化亦可免費。

黃秀川指出，針對幾個公墓遷葬，市府分別提出相關措施。鶯歌第一公墓部分範圍將提供補償費、樹林或三峽生命紀念館免費個人櫃位、鶯歌第二納骨塔免費個人櫃位等3種補償措施擇一申請；新店第六公墓部分範圍及新和段1092地號市地部分，則提供領取補償費、新店四十份公墓懷恩堂或懷親堂免費個人櫃位2種補償措施擇一申請。

民政局表示，要遷葬的公墓區皆有設立告示牌，提醒民眾注意公告遷葬期間，民眾可以依現場查估編號與公告查估清冊，核對墳墓尺寸及補償金額數，民眾務必於公告期限內儘速向轄區公所申請遷葬，以免影響自身權益。

民政局長柯慶忠表示，新北致力提升殯葬環境品質，像是去年就在完成遷葬的中和第二公墓規畫施作景觀步道，並將於今年十月底前發包工程，另外像是三峽第一公墓也在去年完成遷葬後完成簡易綠化，改善在地居民周邊環境品質。

柯慶忠說，未來也將活化遷葬後的空間，像淡水第三公墓就會納入在地居民意見興建停車場；鶯歌第一公墓預計115年完成第二納骨塔興設；新店第六公墓及新和段1092地號市地則將納入新北綠家園專案植栽施作。

遷葬公墓區現場皆有豎立告示牌公告，民眾可依現場查估編號與公告查估清冊。圖／新北市民政局提供
遷葬公墓區現場皆有豎立告示牌公告，民眾可依現場查估編號與公告查估清冊。圖／新北市民政局提供
未來鶯歌第一公墓遷葬後，預計115年完成第二納骨塔興設。圖／新北市民政局提供
未來鶯歌第一公墓遷葬後，預計115年完成第二納骨塔興設。圖／新北市民政局提供

淡水

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