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新北餐廳大廚失業變街友找無工作 經媒合獲聘清潔人員
新北一名餐廳大廚受景氣影響，導致失業流浪街頭最後來到萬里中途之家，新北社會局、勞工局開辦「家事清潔服務培訓班」，大廚本來排斥清潔工作，但經過培訓課程後順利結訓，還面試獲得工作，順利重返社會。
餐廳大廚原經營餐廳，但倒閉後淪落街頭，萬里中途之家社會重建中心開辦培訓班，大廚卻十分抗拒參加清潔班培訓，認為不就是掃地、拖地這種小事？清潔需要什麼專業技能，看不起清潔行業。
不過就業輔導員帶著大廚參加培訓課程，講師也教導如何使用清潔機具，讓大廚以快速有效率方式將地板清洗、打蠟完成，終於體認到清潔工作其實還是需要技術。大廚最後還參與面試，並順利獲得清潔工作。
到場徵才的居家美清潔公司說，透過專業講師的教導和帶領，社會重建中心結訓的學員具有技術及專業，經過現場測試和實作，發現都可以上工服務，這次先釋出6名職缺，讓學員可以立即重返職場。
新北就業服務處處長林澤州表示，清潔工作需要耗費人力和體力，但若能借重機械的操作，可事半功倍。目前許多清潔公司都面臨人力難覓，因此藉由清潔班培訓人才協助廠商，後續4位結訓學員會再媒合推介就業。
社會局副局長許秀能說，2019年起陸續開設過園藝職能培訓班、家事清潔服務培訓班等，共有43人參訓、32人媒合上工。街友學習一技之長，靠自己勞動自食其力，也會更有成就感。
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