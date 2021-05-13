迪化街清朝老房未獲文資身分 學者居民意見兩極

北市文資會通過迪化街二段4棟建於清朝的老房子不具文資潛力，當地居民樂見終於可順利都更；學者則大嘆可惜，認為現存文資審議制度有所不足，盼都發局保存街廓的歷史紋理。

台北市大同區橋北段三小段885地號等28筆土地在去年底進入都更程序，文化局為此分別邀集米復國、張崑振、王維周等3名文資委員，以及詹添全、薛琴、蘇瑛敏等3名文資委員，針對迪化街二段4棟建於清朝1880年代的老房子進行兩次會勘，但兩次會勘對於建物是否具文資價值潛力的意見不同。

根據文資委員兩次會勘的意見摘要，這4棟建物屬清代鐵道北端店屋建築群之一，為大稻埕少數留存完整的聚落建築群，側立面仍完整且具特色，對全區歷史風貌景觀的維持相當重要。

不過，因建物樓地板為木構造系統，疏於維護已逐步破敗，極端窳陋、結構堪慮，環河北路側立面更以補強為由遭到噴砂漿，街道紋理也隨著時代變遷，已流失原沿河的面貌，建議應早日都更以改善環境安全。

文化局在3月的文化資產審議委員會討論究竟是否應將這4棟建物列冊；會中多名居民表達欲盡速都更的意願，最後出席21名委員中，以11票比10票的結果決議不予列冊追蹤，出席居民聽聞審議結果激動大喊「謝謝」。

羅姓居民表示，她的父母已經80幾歲、行動不便，仍居住在蟑螂、老鼠亂竄，隨時擔心梁柱崩塌的環境裡，很高興這個結果讓他們能早日脫離貧民窟。

自小在迪化街長大的陳姓居民說，迪化街二段宛如都市毒瘤，地主們奔走20多年整合意見、推動都更，好不容易能重建家園，卻又面臨希望落空的擔憂，期盼文資委員高抬貴手，讓他們能過安全舒適的老年生活。

然而，許多文史工作者不樂見此決議，來自荷蘭的台原亞洲偶戲博物館館長羅斌（Robin Ruizendaal）在臉書上表示，這個結果讓他想吐、難過、生氣。

文化局4月文資會中，在宣讀上次會議結論時，文資委員丘如華指出，不予列冊追蹤的決議結果不代表所有委員都認為這幾棟建物不具文資潛力，文資會用不記名投票的方式達成決議，沒有價值判斷與討論空間，這是不對的事情。

丘如華在1987年發起「我愛迪化街」保存運動，推動迪化街一段老街屋的保存。她說，近期有許多相關人士主動與她連絡，考慮發動第二次迪化街保存運動，「社會運動要出來了，我不是開玩笑的。」

丘如華表示，迪化街二段是從清朝時期保留下來的真實原貌，真正的歷史在這邊，文化局應拿出態度、花點心思，並期盼都發局接下來提出的都市計畫能兼顧居民權益與文化資產保存。

文資委員薛琴補充，並不是要求推翻上次文資會決議，而是認為迪化街二段這個案子凸顯現有制度的問題，所以強烈建議都發局思考如何保存整個街廓的歷史紋理，不見得是保存建築物，而是讓歷史透過都市計畫彰顯出來。

台北市文化局長蔡宗雄說，不管後續程序怎麼走，改建與翻新都希望保存街區的完整性，就程序上仍會依法往下走，但會將文資委員的意見作成建議案送都發局參考。