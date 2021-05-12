得不償失！瑞芳保育區男抓4隻龍蝦被逮 最重處15萬罰鍰

海巡署北部分署第二岸巡隊深澳安檢所執勤人員，昨晚間11時許，在新北市瑞芳保育區內發現李姓男子違規採捕，立即前往取締實施蒐證，漁獲為4隻龍蝦，通報北基巡防區指揮部處理，全案將函送新北市政府裁處，最重可處15萬元罰鍰。

新北市李名男子，昨天晚間11時許於瑞芳保育區內違規採捕被巡邏海巡人員發現，立即蒐證並上前取締，經查違規採捕漁獲為4隻龍蝦。

李男涉嫌違反新北市政府所訂「瑞芳保育區公告限制事項」第3條（龍蝦自每年三月一日起至七月三十一日禁止採捕，其餘時間龍蝦長未滿20公分者禁止探捕）及第8條（禁止使用潛水器材採捕石花菜、麒麟菜、九孔、龍蝦、海膽、大法螺，珊瑚礁魚類、珊瑚與礁石等）之規定，可裁處3萬元以上至15萬元以下罰鍰，後續將相關違法事證依漁業法第65條函送新北市政府。

第二岸巡隊呼籲，昨天已連續發生2起保育區違規採捕情事，下午還有一名男子也在瑞芳保育區內違規採捕，17顆白棘三列海膽（馬冀海膽），62顆紫海膽（60顆大小不符規定）及22顆九孔。

提醒民眾於採捕水產動植物時，務必注意當地政府公告，避免誤觸法網，若民眾於岸際或港區發現不法情事時，請撥打「118」免費服務專線，海巡署於獲報後將立即前往處置。