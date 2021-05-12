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雙工程改善永和積淹水 新北議員：待強降雨證明有效

聯合報 / 記者張哲郢李成蔭／新北即時報導
水利局2月完成FG幹線雨水下水道工程，希望藉此解決永和積淹水狀況。圖／新北市水利局提供
水利局2月完成FG幹線雨水下水道工程，希望藉此解決永和積淹水狀況。圖／新北市水利局提供

新北市永和區遇到強降雨淹水機會高，區公所去年先針對國光路一帶加強分洪，完工後去年8月仍遇積水情形。今年水利局完成永和FG幹線雨水下水道建置，局長宋德仁喊話能大幅降低淹水機率，地方民代認為要證明有效，還得等真的強降雨襲來才知道。

永和區從區公所到福和橋一帶包括國光路49巷、永利路、永貞路、林森路等處，過去多有積淹水問題。水利局解釋，永和本身地勢低窪排水不易，再加上福和橋上沒有排水溝，水便順著橋坡往下集中。

水利局10年前曾針對永和淹水問題進行FG幹線排水改善工程，施作雨水下水道，但只完成首期工程就因民怨而停工。水利局雨水下水道科長王忠賢指出，因永和道路設計非方格狀，路幅較狹窄，有時工程會占據2、3個車道，常接獲民眾投訴對交通影響太大。

不過2018、2019年幾次強降雨讓永和頻淹水，水利局決定延神10年前FG幹線改善工程，進行第2期改善，經過2年工期順利在今年2月完工啟用。在工程期間，區公所也完成分洪改善，能把國光路12巷流往49巷的水分流，但去年8月仍在大雨期間積水影響路人。

永貞里長薛凌亞指出，育才國小同樣有淹水問題，且周遭有許多地下室，一積水都會流到地下室，引發不少里民抱怨。水利局表示，在FG幹線工程完成前，附近排水都排到福和路的箱涵，當量大就排不進去造成積淹水。

如今FG幹線下水道全數完工，建置近2公里雨水下水道，水利局評估防洪能力大增，議員羅文崇提醒，今年還沒遇過大雨，當遇到強降雨時，能否快速排水才是測驗工程成效的考驗。

水利局回應，除FG幹線外，目前也通過內政部前瞻補助，未來將花近6千萬在福和國中施作透保水工程，並新增2000噸滯洪池，可以再加強防洪能力；區公所也說，若日後遇大雨還有積水狀況，打算在國光路兩側人行道做側溝加速排水。

永和區過去常有積淹水問題。圖／永和區公所提供
永和區過去常有積淹水問題。圖／永和區公所提供

淹水 人行道

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