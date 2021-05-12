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第一次實名制戴口罩 九份媽祖遶境縮小規模

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
瑞芳區九份地區媽祖文化季遶境，成員實名制戴口罩，並留下名字電話製作成吊牌，遶境規模縮減至僅406人。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區九份地區媽祖文化季遶境，成員實名制戴口罩，並留下名字電話製作成吊牌，遶境規模縮減至僅406人。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區九份地區的媽祖文化季，今年因遇上疫情，配合政府要求，今(12)日舉辦遶境，從聖明宮出發至汽車路、基山街、磅坑口、輕便路、豎崎路，遶行九份一圈，廟方要求每位遶境成員實名制戴口罩，並留下名字電話製作成吊牌，遶境規模縮減至僅406人參與，希望嚴陣以待為鄉親祈福。

聖明宮主委林添麟表示，九份每年於農曆4/1前迎迓關渡二媽至聖明宮，今(12)日舉辦遶境，從聖明宮出發至汽車路、基山街、磅坑口、輕便路、豎崎路，遶行九份一圈，去年因為疫情停辦，而這次隊伍則嚴格規定要戴口罩，並且配合實名制戴上吊牌，是往年首例。

基山里長石智能表示，九份地區五個里每年都會輪流舉辦媽祖遶境活動，這次輪到基山里辦公室，自己也特別要求縮減陣頭規模，以至於今年只有三個陣頭，雖然熱鬧不比往常，但是兼顧祈福與保護健康安全，希望透過遶境能使居民在疫情逐漸嚴峻之下，心安並落實防疫措施。

九份商圈常務監事劉華傑表示，這次防疫縮小規模，自己也參與幫忙扛轎，確實因為疫情，整體來說，人潮比前幾年的盛況蕭條不少，商圈這幾天遊客都不多，跟往年媽祖遶境帶來大量商機的狀況很不一樣，但是商圈也會鼓勵店家，做好防疫措施，配合政府及區公所，提醒遊客配戴口罩，相信民眾能感受到九份商圈把關的旅遊品質。

遶境 九份 疫情

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