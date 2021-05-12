淡水沙崙路隧道六月通車 會勘號誌保順暢

連接新北市淡水與八里區的淡江大橋工程，目前主橋體的工程進度已經突破15%，而工程第二標也就是淡江大橋聯絡道路，位於沙崙路與大庄路之間的隧道工程，整體也已經接近完工，預定六月通車，因此新北市議員鄭宇恩到隧道南端出口會勘，關心新北市交通局在設置紅綠燈號誌上，協調最順暢設置方式。

沙崙路隧道工程總長200公尺，從105年開工，目前可以看到隧道的外型已經逐漸清晰，預定六月中旬開放通車。

市議員鄭宇恩表示，根據公路總局提供資訊，目前主要工程已經完工，剩下週邊人行道與隧道內車道設置作業，預計在六月中旬就會開放通車，因此也希望新北市政府可以盡快配合將鄰近道路進行號誌進場作業。

鄭宇恩指出，未來會有三個時向號誌，也請用路人注意，另外進到隧道內將是汽機車混合車道，雙向共四線道，還有提行人所使用2.5公尺寬的人行道。也是在淡江大橋完工之前的一項道路重大建設，也提前讓沙崙路到新市鎮截彎取直，交通更方便。