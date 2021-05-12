快訊

北市中山區按摩女遭割喉殺害 警逮1熟客坦承犯案

萬華茶館確診女曾到彰化竹安宮、普天宮 宮廟內外大消毒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡水沙崙路隧道六月通車 會勘號誌保順暢

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水區沙崙路與大庄路之間的隧道工程接近完工，市議員鄭宇恩協調最順暢設置紅綠燈號誌方式。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區沙崙路與大庄路之間的隧道工程接近完工，市議員鄭宇恩協調最順暢設置紅綠燈號誌方式。 圖／紅樹林有線電視提供

連接新北市淡水與八里區的淡江大橋工程，目前主橋體的工程進度已經突破15%，而工程第二標也就是淡江大橋聯絡道路，位於沙崙路與大庄路之間的隧道工程，整體也已經接近完工，預定六月通車，因此新北市議員鄭宇恩到隧道南端出口會勘，關心新北市交通局在設置紅綠燈號誌上，協調最順暢設置方式。

沙崙路隧道工程總長200公尺，從105年開工，目前可以看到隧道的外型已經逐漸清晰，預定六月中旬開放通車。

市議員鄭宇恩表示，根據公路總局提供資訊，目前主要工程已經完工，剩下週邊人行道與隧道內車道設置作業，預計在六月中旬就會開放通車，因此也希望新北市政府可以盡快配合將鄰近道路進行號誌進場作業。

鄭宇恩指出，未來會有三個時向號誌，也請用路人注意，另外進到隧道內將是汽機車混合車道，雙向共四線道，還有提行人所使用2.5公尺寬的人行道。也是在淡江大橋完工之前的一項道路重大建設，也提前讓沙崙路到新市鎮截彎取直，交通更方便。

人行道 淡江大橋

延伸閱讀

台東．卑南間一路通第1段仁義南路今通車 年底通第2段

淡水義山里活動中心祖孫樂 城堡滑梯遊具啟用

淡海國小興建延宕 家長抗議反彈

淡水屯山里十多戶無自來水 市議員爭取接管

相關新聞

北市議員參訪大巨蛋體溫過高 遭四名大漢趕出

台北市議會今針對台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩應列席教育部門質詢，而未請假、未列席一事做出譴責，議長陳錦祥表示，請...

北市首件整宅增設電梯完工啟用 柯文哲：改變再度成真

因應高齡化社會，台北市政府推動老舊公寓增設電梯，並給予補助。劍潭整宅二期今天舉辦增設電梯完工啟用典禮，也是北市第一個增設...

新北好茶展售會取消 改摸彩抽汽車等大獎

新北好茶春季文山包種茶比賽今(12)日起至17日在坪林國中體育館展開交茶作業，由於國內疫情升溫，原預計6月5日開幕的新北好茶展售活動取消，改辦摸彩活動，只要購買比賽茶，就有機會抽中特等獎好茶、水波爐、氣炸鍋等獎項，而最大獎是汽車一台。

三芝頭坑溪支流沒護岸 地方怕淹水盼施作

三芝區茂長里北18縣道上埔頭坑溪支流，幾年前六二大雨排水不及，導致一旁的農地都被水淹沒，雖然北18縣道上已經施作截水溝以及排水箱涵，不過這條支流的護岸卻是一直都沒有施作，地主擔憂再一次大雨又要淹水，期盼相關單位能夠防患未然，為此市議員蔡錦賢辦理會勘，視察支流現況並評估施作護岸可行性。

汐止跨溪木橋老舊不捨拆 里長號召義工上漆

汐止區橫科路通弘道街有一座跨橫科溪的木橋，是附近民眾、學生搭公車或是走路到捷運站經常走的橋，不過，將近十年的木橋出現裂縫，也容易長青苔，如果要換成水泥的又捨不得，所以，汐止區公所決定重新上漆，里長詹清山號召了義工加入，後續也將進行防滑措施，保障行人通行安全。

淡水沙崙路隧道六月通車 會勘號誌保順暢

連接新北市淡水與八里區的淡江大橋工程，目前主橋體的工程進度已經突破15%，而工程第二標也就是淡江大橋聯絡道路，位於沙崙路與大庄路之間的隧道工程，整體也已經接近完工，預定六月通車，因此新北市議員鄭宇恩到隧道南端出口會勘，關心新北市交通局在設置紅綠燈號誌上，協調最順暢設置方式。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。