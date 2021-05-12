汐止跨溪木橋老舊不捨拆 里長號召義工上漆

汐止區橫科路通弘道街有一座跨橫科溪的木橋，是附近民眾、學生搭公車或是走路到捷運站經常走的橋，不過，將近十年的木橋出現裂縫，也容易長青苔，如果要換成水泥的又捨不得，所以，汐止區公所決定重新上漆，里長詹清山號召了義工加入，後續也將進行防滑措施，保障行人通行安全。

橫科里長詹清山說，大家很辛苦來幫木橋擦油漆，因為，這個木頭有的很裂了，所以，上漆補強，因為這座橋是102年陸軍司令部捐贈的，雖然是木頭但是晚上很漂亮，如果要換成水泥的又捨不得，所以，公所想了辦法補強，順便上漆，另外，階梯底座也要墊止滑的，長輩從這裡經過也比較安全。

因為這座木橋不管是從福山里、橫科里，差不多2/3的人，上班、上學、買菜都是走這條路，平常還好，但是下雨天就會滑，曾經有長輩滑倒受傷，所以，希望能一併改善。

汐止區副區長林明玲指出，針對木橋做上漆的動作，這座橋是橫科里通往南港捷運站很便捷的道路，公所也是希望提供民眾一個安全的通行橋樑，另外，因為汐止多雨，這座橋長青苔容易滑，接下來也會做一些止滑的處理，確保民眾通行安全。