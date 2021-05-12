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三芝頭坑溪支流沒護岸 地方怕淹水盼施作

觀天下 / 記者廖品涵／三芝報導
三芝區頭坑溪支流護岸沒有施作，為此市議員蔡錦賢辦理會勘，視察支流現況並評估施作護岸可行性。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝區頭坑溪支流護岸沒有施作，為此市議員蔡錦賢辦理會勘，視察支流現況並評估施作護岸可行性。 圖／紅樹林有線電視提供

三芝區茂長里北18縣道上埔頭坑溪支流，幾年前六二大雨排水不及，導致一旁的農地都被水淹沒，雖然北18縣道上已經施作截水溝以及排水箱涵，不過這條支流的護岸卻是一直都沒有施作，地主擔憂再一次大雨又要淹水，期盼相關單位能夠防患未然，為此市議員蔡錦賢辦理會勘，視察支流現況並評估施作護岸可行性。

地主指出，經歷了六二大雨，聽到氣象預報說大雨即將來襲將開始擔心，這條支流平時雖然水流不多，不過上游下大雨宣洩到下游的水勢不容小覷，臨近支流的三分多農地種植起來也是膽顫心驚，期盼護岸施作起來，讓農作更有保障。

市議員蔡錦賢說，不只是農地，這條支流兩岸都有住家，溪岸不斷沖刷塌陷讓居民居住也是相當沒有保障，因此要來看施作護岸的可行性，讓居民與農民都可以更安心一些，

視察護岸的施作必要性與可行性，發現比較靠近路面排水箱涵的陡坡處溪岸有施作護岸的必要性，而下方平緩坡段溪岸則是穩定，暫時沒有施作護岸必要，市議員蔡錦賢也要求要盡快將護岸做好，保障地主的農作安全，讓農友不再聽到下雨就擔憂淹水危機。

護岸 農地 淹水

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