新北好茶展售會取消 改摸彩抽汽車等大獎

新北好茶春季文山包種茶比賽今(12)日起至17日在坪林國中體育館展開交茶作業，由於國內疫情升溫，原預計6月5日開幕的新北好茶展售活動取消，改辦摸彩活動，只要購買比賽茶，就有機會抽中特等獎好茶、水波爐、氣炸鍋等獎項，而最大獎是汽車一台。

坪林區長周慶珍也在上午來到坪林國中體育館關心防疫與交茶情況，她表示，受到疫情影響，因此現場防疫措施格外嚴謹，交茶作業除了採實聯制，同時前往交茶的茶農以及現場工作人員都必須要量額溫、並且全程配戴口罩。原本預計在6月5號開幕的新北好茶展售活動確定取消，但是為了鼓勵民眾購買比賽茶，坪林區公所也推出了摸彩活動，只要購買比賽茶，就有機會抽中最大獎是汽車一台。

坪林區公所指出，凡是購買一盒比賽茶，就可以獲得一張摸彩券，買越多、中將機會越高。此外活動將持續到8月8日，預計7月7日舉辦第一次抽獎，8月13日舉辦第二次抽獎，可累計抽獎，早買中獎次數也越多喔。