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議員質疑未做好疫調 新北：中央公布才可匡列、疫調

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
確診者足跡出現在蘆洲地區，當地民眾人心惶惶，議員質疑，市府沒有做好相關疫調。記者江婉儀／攝影
確診者足跡出現在蘆洲地區，當地民眾人心惶惶，議員質疑，市府沒有做好相關疫調。記者江婉儀／攝影

我國新冠肺炎疫情升溫，因確診者足跡包含晶華亭宴會廳、來來按摩蘆洲長安店、大風車海鮮婚宴餐廳，當地民眾人心惶惶，議員質疑，市府沒有做好相關疫調，衛生局表示，相關資訊都是由中央公告資訊後，地方政府才可以去做匡列人數及相關疫調。

市議員黃桂蘭、王威元等人都關心市府防疫措施，黃桂蘭表示，日前爆出華航機師染疫，市府說有做疫調，但認為只是應付沒有落實，如果有作為什麼還會出現水電工趴趴走的狀況，中央公布16例本土病例，其中8例就在蘆洲，民眾都很恐慌；王威元表示，三蘆地區民眾對於疫情緊張，他認為市府要撥經費給基層購買消毒清潔用品。

衛生局副局長高淑真表示，確診者的相關足跡等資訊，都是由中央公告資訊後，地方政府才可以去做匡列人數及相關疫調，也要依照不同狀況來制定SOP，如民眾沒有確實戴口罩，有不聽勸導的狀況才會開罰。

另外，市議員宋雨蓁指出，消防局應該升級第一線救護人員的防疫配備，避免在救護過程中，接觸到疑似確診者因而感染，消防局長黃德清表示，消防局目前有8個防疫分隊，在接觸確診者或是疑似確診者部分，都要配戴全身的防護標準配備。

消防局統計，一天有5至600件一般救護案件，黃德清表示，已提升第一線人員個人防護裝備，同仁穿戴護目鏡或面罩、戴N95口罩加外科口罩，戴手套。另本局已全面盤點防疫能量，確認防疫物資充足，人員防疫措施、流程完善，以維持分隊戰力，以最好的狀況保護自己來守護新北市民。

宋雨蓁說，警察也是可能會接觸疑似確診者的第一線人員，她建議應該可以跟保險公司商談防疫險，專門給警消人員，以保障相關健康狀況，警察局長黃宗仁表示，針對警察是否能報防疫險，會參考衛生局、醫院醫護人員等相關保險內容，再與保險公司研究。

新冠肺炎 COVID-19

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