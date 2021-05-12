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北市首件整宅增設電梯完工啟用 柯文哲：改變再度成真

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
劍潭整宅二期舉辦增設電梯完工啟用典禮，也是北市首件整宅增設電梯案。圖／北市都更處提供
劍潭整宅二期舉辦增設電梯完工啟用典禮，也是北市首件整宅增設電梯案。圖／北市都更處提供

因應高齡化社會，台北市政府推動老舊公寓增設電梯，並給予補助。劍潭整宅二期今天舉辦增設電梯完工啟用典禮，也是北市第一個增設電梯的老舊整宅，市長柯文哲應邀出席活動，他表示劍潭整宅有196戶，縱然產權複雜，但還是突破重重難關，成功增設電梯，讓行動不便者擁有便利、安全上下樓梯的日常，讓「改變再度成真」。

台北市有72萬戶老舊公寓，市府針對屋齡20年以上、6層樓以下的老舊公寓補助增設電梯費用，補助總工程費用50%、上限220萬元。整宅部分，提高補助金額為80%，再依據樓地板總面積加成後，最高可到90%，無金額上限。

柯文哲表示，劍潭整宅貳期於民國61年興建完成，迄今近50年，住戶多為高齡長者、行動較不方便，確實有電梯需要，劍潭整宅貳期社區電梯設立成功，代表196戶社區居民和市府共同努力的成果，縱然產權複雜，凝聚共識困難，但只要有心，種種難題都可迎刃而解，未來其他鄰近棟的劍潭社區，也可以依照該案成功模式增設電梯，造福更多有需要的社區居民。

從2015年政策推出至今，已有47件申請案、施工中19件、完工14件，北市都更處更新工程科科長周世敏指出，今年能完工的增設電梯工程可以達10件以上。

更新處表示，市府今年已再簡化增設電梯的審查程序，加速提供補助，讓市民朋友都能擁有更良好的生活環境品質、安全的居住空間。

電梯 北市 柯文哲

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