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北市議員參訪大巨蛋體溫過高 遭四名大漢趕出

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
大巨蛋。圖／聯合報系資料照
大巨蛋。圖／聯合報系資料照

北市議會今針對台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩應列席教育部門質詢，而未請假、未列席一事做出譴責，議長陳錦祥表示，請市府查明問題，向本會說明。另，議員陳義洲更爆料，曾因體溫38.5度，遭四名大漢趕出大巨蛋，導致無法順利參訪。

議員陳義洲勤力監督大巨蛋案，昨日在台北市議會教育部門質詢，質詢大巨蛋相關問題，不料發現台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩應列席而未列席。

陳義洲今更爆料，曾經前往大巨蛋參訪時，由於天氣熱體溫高達38.5度，他認為應該等2分鐘再重新測量，但沒想到隨即遭四名大漢趕出，導致無法順利參訪，待他回到市議會量體溫是36.1度。

陳義洲表示，昨天在質詢體育局局長李再立，問大巨蛋有幾個汽車進出口、光復南路引道怎麼進去，李再立都不知道，問不下去結果副執行長陳世浩竟然沒來，他批評，明明有一個座位排表，陳竟然可以翹班，根本是對議會不尊重。

擔任議會教育部門質詢主席的簡舒培表示，有在業務說明人員名單裡面的人就應該列席，她認為陳世浩沒有到，是對議會來非常大的羞辱，反而是遠雄開的大大小小的會他都會親自參加，如今不到議會備詢，是對議會的羞辱，真的有事也應要請假，不能無故曠職，應給予譴責。

議長陳錦祥表示，本會依照依法召開會議期間，市府各級首長、業務主管應予列席為重，若有正當的理由應向議會請假，有關台北市大巨蛋副執行長陳世浩未列席教育部門質詢，依法務必要到，請市府查明問題，向本會說明。

台北市議會今針對台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩應列席教育部門質詢，而未請假、未列席一事做出譴責，議長陳錦祥表示，請市府查明問題，向本會說明。記者鍾維軒／攝影
台北市議會今針對台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩應列席教育部門質詢，而未請假、未列席一事做出譴責，議長陳錦祥表示，請市府查明問題，向本會說明。記者鍾維軒／攝影

大巨蛋 教育部 北市

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