北市開放7處河濱塗鴉區 民眾可發揮創意畫好畫滿
為求河堤視覺多變且維持新貌，台北市政府水利處開放7處河濱公園特定塗鴉區供人發揮創意，而日前已全部塗刷完成，恢復空白牆面，喜歡塗鴉的朋友千萬別錯過，一起創造河濱獨特藝術風景。
水利處提供7處河濱塗鴉區，包括美堤、福和、景美、成美右岸以及迎風河濱公園，而面積最大的是在南港區的成美左岸塗鴉區，有2120平方公尺（641坪），面積第二大的則是位於松山區的觀山塗鴉區。
水利處表示，河濱塗鴉區每4個月會塗刷為白牆，再開放民眾發會創意，但也強調，若內容有不雅文字、圖案及政治性語言字體，則仍會即時加以清除，希望藉由不斷更新，提高民眾揮灑創意的機會，並且常保堤防景觀的整潔與亮麗。
另外，水利處提醒，原本在百齡右岸河濱公園中山橋下塗鴉區，因鄰近中山橋歷史建物舊址，目前已取消開放塗鴉牆，民眾可至其他開放的塗鴉區創作，勿再前往該地。
水利處說，民眾若隨意再沒有開放的地點塗鴉，會遭到取締處罰，民眾也可撥打1999檢舉，依據廢棄物清理法規定，民眾若污染地面、池塘、水溝、牆壁、樑柱、電桿、樹木、道路、橋樑或其他土地定著物，除要求行為人清除外，可處1200元以上、6000元以下罰鍰，環保局也將從重處罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言