快訊

北市SOGO復興館疑有確診者足跡 1630提早打烊全館消毒

沒在怕？萬華2確診都在茶室工作 記者實地走訪仍傳歡唱聲

北市開放7處河濱塗鴉區 民眾可發揮創意畫好畫滿

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市政府水利處開放7處河濱公園供民眾塗鴉。圖／北市水利處提供
台北市政府水利處開放7處河濱公園供民眾塗鴉。圖／北市水利處提供

為求河堤視覺多變且維持新貌，台北市政府水利處開放7處河濱公園特定塗鴉區供人發揮創意，而日前已全部塗刷完成，恢復空白牆面，喜歡塗鴉的朋友千萬別錯過，一起創造河濱獨特藝術風景。

水利處提供7處河濱塗鴉區，包括美堤、福和、景美、成美右岸以及迎風河濱公園，而面積最大的是在南港區的成美左岸塗鴉區，有2120平方公尺（641坪），面積第二大的則是位於松山區的觀山塗鴉區。

水利處表示，河濱塗鴉區每4個月會塗刷為白牆，再開放民眾發會創意，但也強調，若內容有不雅文字、圖案及政治性語言字體，則仍會即時加以清除，希望藉由不斷更新，提高民眾揮灑創意的機會，並且常保堤防景觀的整潔與亮麗。

另外，水利處提醒，原本在百齡右岸河濱公園中山橋下塗鴉區，因鄰近中山橋歷史建物舊址，目前已取消開放塗鴉牆，民眾可至其他開放的塗鴉區創作，勿再前往該地。

水利處說，民眾若隨意再沒有開放的地點塗鴉，會遭到取締處罰，民眾也可撥打1999檢舉，依據廢棄物清理法規定，民眾若污染地面、池塘、水溝、牆壁、樑柱、電桿、樹木、道路、橋樑或其他土地定著物，除要求行為人清除外，可處1200元以上、6000元以下罰鍰，環保局也將從重處罰。

台北市政府水利處開放7處河濱公園供民眾塗鴉。圖／北市水利處提供
台北市政府水利處開放7處河濱公園供民眾塗鴉。圖／北市水利處提供

語言 北市

延伸閱讀

本土暴增16例確診 北市議員喊話各民代暫停跑攤

北市中山區越南按摩妹陳屍浴室 脖子有勒痕疑他殺

北市大眾運輸加強消毒 小巨蛋冰上樂園拒散客

怒飆北市警「忍很久嗆追殺到底」柯文哲稱:我和顏悅色

相關新聞

北市議員參訪大巨蛋體溫過高 遭四名大漢趕出

台北市議會今針對台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩應列席教育部門質詢，而未請假、未列席一事做出譴責，議長陳錦祥表示，請...

北市首件整宅增設電梯完工啟用 柯文哲：改變再度成真

因應高齡化社會，台北市政府推動老舊公寓增設電梯，並給予補助。劍潭整宅二期今天舉辦增設電梯完工啟用典禮，也是北市第一個增設...

北市開放7處河濱塗鴉區 民眾可發揮創意畫好畫滿

為求河堤視覺多變且維持新貌，台北市政府水利處開放7處河濱公園特定塗鴉區供人發揮創意，而日前已全部塗刷完成，恢復空白牆面，...

北宜公路死亡事故激增 新北交大啟動測速大執法

新北市北宜公路自108年4月起，在19公里至23.1公里設有區間平均速率執法系統，實施後違規減少99%、事故減少47%，...

怒飆北市警「忍很久嗆追殺到底」柯文哲稱:我和顏悅色

台北市警察局長陳嘉昌昨赴北市府，針對警局近期重大事件，向市長柯文哲專案報告，傳出柯文哲當場震怒並砲聲隆隆，會議飆罵1個多...

內湖塞車問題有解？他提建「城東BRT」

內湖塞車問題未解，原因可能是交通改善措施在設計上有缺陷，例如雖新闢快速公車路線卻未設置公車專用道。捷運環狀線東環段能有效改善內湖交通，但通車仍需多年等待。東台北應以更快速度新增公共運輸，而BRT快捷公車興建快、成本低、運量高，我們建議在環狀線東環段通車前，先以「城東BRT」緩解內湖及整個東台北的通勤交通問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。