北市開放7處河濱塗鴉區 民眾可發揮創意畫好畫滿

為求河堤視覺多變且維持新貌，台北市政府水利處開放7處河濱公園特定塗鴉區供人發揮創意，而日前已全部塗刷完成，恢復空白牆面，喜歡塗鴉的朋友千萬別錯過，一起創造河濱獨特藝術風景。

水利處提供7處河濱塗鴉區，包括美堤、福和、景美、成美右岸以及迎風河濱公園，而面積最大的是在南港區的成美左岸塗鴉區，有2120平方公尺（641坪），面積第二大的則是位於松山區的觀山塗鴉區。

水利處表示，河濱塗鴉區每4個月會塗刷為白牆，再開放民眾發會創意，但也強調，若內容有不雅文字、圖案及政治性語言字體，則仍會即時加以清除，希望藉由不斷更新，提高民眾揮灑創意的機會，並且常保堤防景觀的整潔與亮麗。

另外，水利處提醒，原本在百齡右岸河濱公園中山橋下塗鴉區，因鄰近中山橋歷史建物舊址，目前已取消開放塗鴉牆，民眾可至其他開放的塗鴉區創作，勿再前往該地。