快訊

今本土暴增16例確診！創歷史單日新高 1例來源調查中

直播／新增16例本土案例！ 指揮中心說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北宜公路死亡事故激增 新北交大啟動測速大執法

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導
北宜公路死亡事故激增，新北交大啟動測速大執法。記者王長鼎／翻攝
北宜公路死亡事故激增，新北交大啟動測速大執法。記者王長鼎／翻攝

新北市北宜公路自108年4月起，在19公里至23.1公里設有區間平均速率執法系統，實施後違規減少99%、事故減少47%，且實施迄今未發生A1死亡交通事故，成效良好，惟未實施路段事故增加20%，且發生多起重大交通事故，109年規畫延伸至新北與宜蘭交界處，以多點、分段式偵測，防制交通事故，惟因近來因部分民眾質疑設備資訊安全性，新北市配合交通部政策暫停使用，新北警方已洽詢第三方公正單位刻正辦理系統檢測，待設備確保無資安疑慮後，將儘速恢復區間測速執法。

新北交通大隊指出，北宜公路自110年1月迄今，死亡車禍已較去年同期增加4件，分析肇事原因為未依規定減速、讓車等，且發生地點多為彎道，疑為駕駛人因區間平均速率執法暫停，行經彎道時未能保持穩定速度，造成失控引發事故，新北警提醒，北宜公路有99處危險彎道，轉彎半徑較小，如過彎車速過快或操作不慎容易失控摔車。

經統計110年1至4月在北宜公路沿線取締4603件超速違規，分析違規車輛，其中時速60公里以下占2.3%、60至80公里占90.6%、80至100公里占6.6%、100公里以上占0.5%，鑑於以往實施區間平均速率時，車輛能保持穩定速度，事故發生時有足夠的反應時間，造成傷害嚴重程度大幅下降，新北警方在5月14、15、16日已連續三天實施測速照相大執法，除既有的固定式測速照相設備13處，並規劃10處移動式測速照相點位，運用設置警52告示牌提醒用路人，以及增加機動巡邏實施交通稽查，以有效防制事故發生。

有關民眾反映北宜公路速限過低，公路總局110年3月會勘決議15.7公里至17.6號 里及35.3公里至37公里等2路段速限調整至50公里，並於牌面設置及公告後實施。新北警方呼籲，北宜公路路況多變，用路人應有危機意識，入彎務必減速慢行，直線路段穩速通行，另科技設備停用期間仍應遵守相關交通規則，這段時間會持續觀察事故及車流變化情形，並規劃機動式測速照相、交通檢查、巡邏、攔檢的等複式勤務，防範交通事故。

北宜公路死亡事故激增，新北交大啟動測速大執法。記者王長鼎／翻攝
北宜公路死亡事故激增，新北交大啟動測速大執法。記者王長鼎／翻攝
北宜公路死亡事故激增，新北交大啟動測速大執法。記者王長鼎／翻攝
北宜公路死亡事故激增，新北交大啟動測速大執法。記者王長鼎／翻攝
北宜公路死亡事故激增，新北交大啟動測速大執法。記者王長鼎／翻攝
北宜公路死亡事故激增，新北交大啟動測速大執法。記者王長鼎／翻攝

北宜公路

延伸閱讀

疫情升溫 新北停辦2021北海岸時尚藝術季相關活動

影／新北再爆本土病例？ 侯友宜：提前為三級警戒準備

捷運站廁所尿布台少 新北：年底全數裝設

疫情增溫 新北停辦徵才活動

相關新聞

「大風車」受確診者影響 業者：到6月訂位都被退光光

新冠肺炎疫情升溫，前新北市五股獅子會長昨日驚傳確診，中央公布足跡，發現他曾到蘆洲名店「大風車」用餐、歡唱，引發恐慌。業者...

怒飆北市警「忍很久嗆追殺到底」柯文哲稱:我和顏悅色

台北市警察局長陳嘉昌昨赴北市府，針對警局近期重大事件，向市長柯文哲專案報告，傳出柯文哲當場震怒並砲聲隆隆，會議飆罵1個多...

內湖塞車問題有解？他提建「城東BRT」

內湖塞車問題未解，原因可能是交通改善措施在設計上有缺陷，例如雖新闢快速公車路線卻未設置公車專用道。捷運環狀線東環段能有效改善內湖交通，但通車仍需多年等待。東台北應以更快速度新增公共運輸，而BRT快捷公車興建快、成本低、運量高，我們建議在環狀線東環段通車前，先以「城東BRT」緩解內湖及整個東台北的通勤交通問題。

關渡大橋加防撞桿車禍竟更多 議員：機車族不知所措

公路總局這月初在淡水關渡大橋設置近300公尺長的防撞桿，完工後2天內出現6起車禍，新北市議員陳偉杰指出，裝設前未事先宣導...

因應疫情升溫 北市萬華警動員擴檢宣導業者落實實聯制

國內昨新增7例新冠肺炎確診病例，因應疫情升溫，台北市長柯文哲宣布防疫升級，八大行業嚴格執行實聯制，對此，萬華分局警方昨晚...

北宜公路死亡事故激增 新北交大啟動測速大執法

新北市北宜公路自108年4月起，在19公里至23.1公里設有區間平均速率執法系統，實施後違規減少99%、事故減少47%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。