北宜公路死亡事故激增 新北交大啟動測速大執法

新北市北宜公路自108年4月起，在19公里至23.1公里設有區間平均速率執法系統，實施後違規減少99%、事故減少47%，且實施迄今未發生A1死亡交通事故，成效良好，惟未實施路段事故增加20%，且發生多起重大交通事故，109年規畫延伸至新北與宜蘭交界處，以多點、分段式偵測，防制交通事故，惟因近來因部分民眾質疑設備資訊安全性，新北市配合交通部政策暫停使用，新北警方已洽詢第三方公正單位刻正辦理系統檢測，待設備確保無資安疑慮後，將儘速恢復區間測速執法。

新北交通大隊指出，北宜公路自110年1月迄今，死亡車禍已較去年同期增加4件，分析肇事原因為未依規定減速、讓車等，且發生地點多為彎道，疑為駕駛人因區間平均速率執法暫停，行經彎道時未能保持穩定速度，造成失控引發事故，新北警提醒，北宜公路有99處危險彎道，轉彎半徑較小，如過彎車速過快或操作不慎容易失控摔車。

經統計110年1至4月在北宜公路沿線取締4603件超速違規，分析違規車輛，其中時速60公里以下占2.3%、60至80公里占90.6%、80至100公里占6.6%、100公里以上占0.5%，鑑於以往實施區間平均速率時，車輛能保持穩定速度，事故發生時有足夠的反應時間，造成傷害嚴重程度大幅下降，新北警方在5月14、15、16日已連續三天實施測速照相大執法，除既有的固定式測速照相設備13處，並規劃10處移動式測速照相點位，運用設置警52告示牌提醒用路人，以及增加機動巡邏實施交通稽查，以有效防制事故發生。