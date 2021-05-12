怒飆北市警「忍很久嗆追殺到底」柯文哲稱:我和顏悅色

台北市警察局長陳嘉昌昨赴北市府，針對警局近期重大事件，向市長柯文哲專案報告，傳出柯文哲當場震怒並砲聲隆隆，會議飆罵1個多小時。台北市長柯文哲今無公開行程，上午被媒體堵訪，柯文哲說，昨天他和顏悅色，因警察局報完一遍，還是要求具體改善方案，回去再寫。

對於柯昨在會議中說「不管你(警察)調到哪裡、哪個縣市，我絕對追殺到底！」柯今天說，「我公文會給警政署。」

台北市警察局昨天赴北市府向柯文哲報告中山分局貪瀆案、松山分局黑衣人闖入、北投分局幫派人士投等案，與會還有副市長黃珊珊、研考會主委等人，對於中山分局多次爆發集體貪瀆，柯除指示集體貪瀆案將拔除主管、並連坐三級。也要求警察局須真正檢討，須提具體改進，因柯不滿警察局所提檢討報告，並無具體改善內容。

柯文哲今天說，昨天他和顏悅色，但警察局的報告報完一遍後，還是有許多要改進的具體改善方案，所以發回去給警察局再寫。

柯文哲說，他已經下令比照建管處的處理方法，只要警察局再發生集體貪瀆案，就是連坐三級，主管全部拔掉，只有這個方法才能遏阻貪瀆。

柯文哲說，這個生氣也沒有用，就是要用制度處理，媒體問柯是否覺得挺錯警察？柯文哲說，絕大多數警察還是奉公守法，但不要因為12位警察當壞人，就否定7萬多人。對於昨天會議中曾嗆「不管你(警察)調到哪裡、哪個縣市，我絕對追殺到底！」怎麼追殺？柯今天說，他公文會給警政署。