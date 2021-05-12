捷運站廁所尿布台少 新北：年底全數裝設

台灣生育率全球倒數第一，新北市議員江怡臻指出，希望捷運站捷運站男、女廁全面裝設尿布台、捷運車廂設置娃娃車停車處。新北捷運局表示，營運中捷運站男、女廁年底裝設完成尿布台，至於車廂親子友善區將與新北捷運公司研議設置。

根據統計，目前捷運站的尿布台，在無障礙廁所裝設率達到86.2%，但男、女廁尿布台僅裝設32間及36間。江怡臻說，在無障礙廁所使用尿布台也不符合友善育兒，為了育兒平等，各站男、女廁都應該至少加裝一個尿布台。

新北捷運局長李政安說，營運中捷運站男女廁將於今年底全數完成尿布台裝設，三鶯線與新北樹林線全線的男女廁也都會設置尿布台，三鶯線頂埔、媽祖田、臺北大學、鶯歌車站、陶瓷老街、鶯桃福德站等6個車站，將會設置哺集乳室。

江怡臻指出，除了尿布台，也建議在現有的捷運車廂親子友善區，像是娃娃車停車處，讓推推車的父母能有安全舒適的停放空間。李政安表示，車廂親子友善區會與新北捷運公司研議設置。。

李政安說，目前淡海輕軌、安坑輕軌沒有規劃親子車廂，不過第 2、4 節車廂空間有規劃多功能停放區，可停放1台輪椅或2輛腳踏車或2台娃娃車，並有安全帶確保在車輛移動期間是安全的。

另外芬蘭和瑞典的公車針對攜帶嬰兒車的爸媽，提供免費搭乘的服務，江怡臻表示，主要是體諒家長一手要刷卡，一手要顧小孩，透過免費的補貼，少去驗票的動作，可以讓搭乘的體驗更加親子友善，盼新北能推行類似政策。

新北交通局長鍾鳴時說，目前只有少數偏鄉有公車免費補助，需思考法規如何可以支持讓推娃娃車的父母可以免費搭乘，也要引進新科技計算人數、規劃財源，才能鼓勵生育，也多搭乘公車。