關渡大橋加防撞桿車禍竟更多 議員：機車族不知所措

公路總局這月初在淡水關渡大橋設置近300公尺長的防撞桿，完工後2天內出現6起車禍，新北市議員陳偉杰指出，裝設前未事先宣導、也沒指引，讓民眾上橋後像玩冒險遊戲。新北巿交通局指出，公總裝設前未告知市府，會加強溝通，有任何變更應先知會。

關渡大橋車主橋末端北側、南側分別各銜接兩出口匝道，用路人常在接近匝道分流處才變換車道，造成短距離內車流交織嚴重，時常發生擦撞事故；公總設立防撞桿，施工廠商卻未同步完成指引，導致用路人接連發生車禍。

陳偉杰說，裝設當天就有民眾反映，多出整排防撞桿讓機車族不知所措，也確實發生車禍，向公總反應後，原本強調「被罵也要裝」，結果沒2天就拆除一半，根本是自己打自己臉，擔憂未來是否還有其他措施。

新北巿交通局長鍾鳴時說，公路總局貿然裝上防撞桿的做法確實欠缺考量，關渡大橋的設計有複雜性，他能想像民眾怨聲載道，而實際上連新北市政府事前也不知情，也無法向市民解釋裝設原因。

鍾鳴時表示，由於公路總局裝設前根本沒有告知新北市府，市府看了新聞才知道，日後會加強與公路總局溝通，有任何設置變更都應先知會新北市府。

陳偉杰表示，目前地方還有很多民眾怒罵，交通局應盡速與公路總局溝通，由其未來淡江大橋即將完工，主責者也是公路總局，若要進行任何變更都應先行告知民眾，避免不必要的交通意外。

公路總局中和工務段長游旻達說，畫設雙白線與地方有共識，但避免仍有民眾隨意跨越雙白線，公總才會主動加設防撞桿，但沒想到民眾仍保持原本用路習慣，造成更多事故，已退縮防撞桿長度，保留緩衝空間並增設標示等指引。

游旻達指出，去年有人受傷的車禍類型破百件比往年還多，因此祭出改善措施，而交通改善前日平均1.1件事故，改善完日平均3.5件，緊急調整後恢復日平均1件，目前持續觀察，需要時間才能看到改善成效。

游旻達也說，雙白線除了分流車輛，也是為保障守規矩的用路人，避免部分用路人隨意變換車道，未來若發生事故，更能釐清肇事責任。