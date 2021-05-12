因應疫情升溫 北市萬華警動員擴檢宣導業者落實實聯制

國內昨新增7例新冠肺炎確診病例，因應疫情升溫，台北市長柯文哲宣布防疫升級，八大行業嚴格執行實聯制，對此，萬華分局警方昨晚搭配擴檢，至轄內KTV、舞廳、棋牌社及飲酒場所加強宣導，以避免出現防疫破口。

台北市昨起停辦室內100人以上、室外500人以上活動，即便活動申准，民眾也必須全程戴口罩、禁止飲食、保持社交距離；學校畢業旅行、戶外教學停辦，畢業典禮改為線上舉行；民眾搭乘大眾運輸工具須全程戴口罩、禁止飲食；餐廳享用桌菜必須保持社交距離、採梅花座；老人共餐活動也全面停止。

疫情升溫，台北市警方也即時動員。萬華分局警方昨晚9時30分集結警力，由分局長張隆興親自帶隊前往轄內各KTV、舞廳、棋牌社、飲酒場所，配合擴大臨檢加強宣導落實實聯制，呼籲民眾、店家落實防疫作為，避免社區出現防疫破口；現場各場所業者及消費者積極配合，當場回應將落實防疫。