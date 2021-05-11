金山5座溫泉公共浴室即起暫停開放使用 路跑延到7月

因應新冠肺炎疫情提升二級警戒，金山區公所宣布，配合市府防疫政策，金山5座溫泉公共浴室即日起暫停開放使用，原訂將在5月20日舉辦「我金山我驕傲」第一屆金山區健走路跑活動，延後至7月17日辦理。

金山區公所表示，金山運動休閒廣場 即日起場內人流管制調整地上1樓及地下室使用人次限制各50人，進入運動休閒廣場請配合實聯制、酒精消毒、量體溫、配合戴口罩。金山5座溫泉公共浴室即日起暫停開放使用，但磺港溫泉公共浴室戶外泡腳池正常開放，須保持社交距離及配戴口罩。

金山區長廖武輝表示，原定今年5月20日健走路跑活動，為配合防疫政策及考量活動人潮聚集有傳播風險，經整體評估後，決定延期至7月17日下午5:20舉辦，以民眾健康安全及防疫優先為第一考量。

金山區公所表示，考量疫情二級警戒，因活動為免費報名，即刻起所有已報名選手將優先填寫意願調查表，確定是否有意願保留資格至7月17日參加健走路跑活動，預定於6月1日將未填寫保留資格之名額將再次對外開放報名。

提醒已報名選手務必填寫意願調查表，活動即將自6月1日起開放重新網路報名，歡迎各界好友呼朋引伴與我同行。更多活動資訊可洽本所官網及facebook粉絲專頁。一旦疫情發展不如預期，仍會持續延後舉辦。