快訊

台灣疫情升級！網曝禍端是「機師檢疫放寬」 全是她扯後腿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金山5座溫泉公共浴室即起暫停開放使用 路跑延到7月

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
金山5座溫泉公共浴室即起暫停開放使用，路跑延到7月。圖／金山區公所提供
金山5座溫泉公共浴室即起暫停開放使用，路跑延到7月。圖／金山區公所提供

因應新冠肺炎疫情提升二級警戒，金山區公所宣布，配合市府防疫政策，金山5座溫泉公共浴室即日起暫停開放使用，原訂將在5月20日舉辦「我金山我驕傲」第一屆金山區健走路跑活動，延後至7月17日辦理。

金山區公所表示，金山運動休閒廣場 即日起場內人流管制調整地上1樓及地下室使用人次限制各50人，進入運動休閒廣場請配合實聯制、酒精消毒、量體溫、配合戴口罩。金山5座溫泉公共浴室即日起暫停開放使用，但磺港溫泉公共浴室戶外泡腳池正常開放，須保持社交距離及配戴口罩。

金山區長廖武輝表示，原定今年5月20日健走路跑活動，為配合防疫政策及考量活動人潮聚集有傳播風險，經整體評估後，決定延期至7月17日下午5:20舉辦，以民眾健康安全及防疫優先為第一考量。

金山區公所表示，考量疫情二級警戒，因活動為免費報名，即刻起所有已報名選手將優先填寫意願調查表，確定是否有意願保留資格至7月17日參加健走路跑活動，預定於6月1日將未填寫保留資格之名額將再次對外開放報名。

提醒已報名選手務必填寫意願調查表，活動即將自6月1日起開放重新網路報名，歡迎各界好友呼朋引伴與我同行。更多活動資訊可洽本所官網及facebook粉絲專頁。一旦疫情發展不如預期，仍會持續延後舉辦。

金山5座溫泉公共浴室即起暫停開放使用，路跑延到7月。圖／金山區公所提供
金山5座溫泉公共浴室即起暫停開放使用，路跑延到7月。圖／金山區公所提供

金山 疫情 溫泉

延伸閱讀

打造金光閃閃皇冠還有俏麗披風 金山表揚10名模範媽媽

影／金山消防員勇抓民宅4尾大蛇 女屋主：這呢粗驚死我

金山人關心核廢料去向 台電：挪到無人島爭議最小

金山慶祝母親節好驚喜 長輩看卡片又哭又笑

相關新聞

台65線浮洲增設匝道 下月動工

台65線板橋往返土城有許多交通瓶頸路段，公路總局擬在浮洲增設匝道，但已經流標4次，昨天終於決標公告，預計6月底動工，20...

美麗華球場 工會無預警罷工封路

勞資爭議不斷位林口的美麗華高爾夫球場，昨天凌晨3點半工會發起無預警罷工，封鎖美麗華球場大門與出入要道，並要求資方承諾場務...

汐止大同路3線道 取消內線禁機車

新北市汐止區大同路往基隆方向，在南陽橋和新台五路口是3線道，內線原禁行機車。市府交通局考量直行機車常和從站牌往左切的公車...

捷運北環段Y24站 樹木移植變移除？

捷運北環段即將動工，預訂捷運站Y24站，是社子島範圍內唯一的捷運車站。但市議員張斯綱、陳建銘發現，Y24站的預定地社正公...

北市國中生校內受傷 5年飆13倍

北市國中小學生校內受傷人數，年年上升，光是國中生受傷人數從2016年32人暴增至2020年的427人，飆升13倍，其中9...

社子島環評暫停 最慢8月前重開

由於社子島的開發派與反對派每回在環評會審議爭執不休，台北市長柯文哲日前決議暫緩社子島開發案環評審議，不過多位議員質疑公民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。