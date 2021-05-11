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北市官員備詢未出席、未請假 議員：柯市府藐視議會

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩（中）應列席而未列席備詢，隨後「光速」現身議會，但教育委員會召集人簡舒培（左）仍表示，明天將因此對市府提出譴責。記者鍾維軒／攝影
台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩（中）應列席而未列席備詢，隨後「光速」現身議會，但教育委員會召集人簡舒培（左）仍表示，明天將因此對市府提出譴責。記者鍾維軒／攝影

台北市議會今進行教育部門質詢，議員陳義洲質詢體育局長李再立大巨蛋相關問題，不料發現台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩應列席而未列席，質疑陳世浩藐視議會，隨後陳世浩「光速」現身議會，但教育委員會召集人簡舒培仍表示，明天將因此對市府提出譴責。

陳義洲質詢李再立，關於大巨蛋旁光復南路快車道承租給遠雄，做為地下停車場專用引道相關問題，陳認為李一問三不知，要求瞭解業務的官員上前回應，不料發現台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩應列席而未列席。

陳義洲表示，瞭解業務的人沒來，根本不尊重議會，批評李再立身為籌備處執行長一問三不知，「至少要知道一點皮毛，連皮毛都不知道，幹假的嗎？」

教育委員會召集人簡舒培表示，每個地方座談會，只要跟遠雄有關陳世浩都現場督導，議會備詢這麼重要卻未出席、未請假。簡舒培也調閱昨日簽到表，發現陳世浩未簽到，簡反問李再立，是否知道陳世浩昨日沒到？還是蹺班？若不是今天陳義洲提醒，陳是否一連四天的教育部門質詢都不在現場。

隨後，陳世浩雖「光速」現身於議會，但簡舒培仍表示，依照地方制度法第48條，業務質詢時，相關之業務主管應列席備詢，未出席、未請假完全是污辱議會，質疑為什麼柯市府的團隊，居然這樣藐視議會，明天將因此對市府提出譴責。

李再立澄清，陳世浩因其他主持會議耽擱，而未準時抵達市議會。而陳世浩受訪表示，昨日有出席議會備詢，僅是忘記簽到。

簡舒培 體育 教育部 大巨蛋

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